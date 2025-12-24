¡Saca el gorrito de Navidad! Estas alcaldías se preparan para fríos intensos el 25 de diciembre

Esta Navidad llegará acompañada de fríos intensos que pondrán en alerta a varias alcaldías, donde se espera un marcado descenso de temperatura y posibles heladas, por lo que las autoridades activaron alerta amarilla en 5 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX).

La noche y madrugada del 25 de diciembre se espera un ambiente sumamente frío, por lo que las autoridades recomiendan abrigarse bien, tomar cosas calientitas y evitar cambios bruscos de temperaturas.

Así se siente el clima en la CDMX este 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025 se registraron temperaturas mínimas muy bajas en la Ciudad de México, especialmente en zonas altas del sur. Las estaciones de Belvedere Ajusco y Topilejo reportaron los valores más fríos, con 4.6 °C y 4.7 °C.

También se observaron cifras por debajo de los 10 °C en puntos como Ajusco Medio, Santa Fe, AICM, Ferrería y Cuautepec, mientras que áreas como Agrícola Oriental, Lomas Zaragoza y Tláhuac rondaron entre 9.8 °C y 10.7 °C.

Distribución espacial de las #TemperaturasMínimas registradas el 24-12-2025, por las redes de: SGIRPC, SEDEMA, CONAGUA, SENEAM y PEMBU-UNAM.

Estas mediciones confirman el ambiente invernal y refuerzan la recomendación de extremar precauciones ante el descenso de temperatura.

¿Cómo será el clima en las alcaldías de la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas de 4 a 6 °C para la madrugada y mañana del 25 de diciembre en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 25/12/2025 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Mantente informado.

La alerta amarilla estará vigente de 04:00 a 08:00 horas, con llamados a mantenerse informado y reportar emergencias al 911.

Cuidado al intentar mantener calientita tu casa

El monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que puede causar intoxicaciones graves si se acumula en espacios cerrados, algunas personas lo utilizan para calentar sus hogares en temporadas frías.

💨 ¡Evitemos intoxicación por monóxido de carbono!



▶️ Si utilizas anafres, colócalos en un lugar ventilado

▶️ Realiza mantenimiento y ubica tus instalaciones de gas en el exterior

▶️ Mantén ventilada la cocina

▶️ Coloca tu calentador a un metro de distancia de materiales…

Para reducir riesgos, es importante usar los anafres en lugares ventilados, dar mantenimiento periódico a las instalaciones y mantenerlas fuera del interior de la vivienda, ventilar la cocina mientras se utiliza, y colocar el calentador a por lo menos un metro de materiales inflamables.