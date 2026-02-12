Asesinan a joven en Azcapotzalco y hallan el auto que mató a un ciclista, mientras dormía

Mientras dormías, la violencia y la imprudencia al volante tiñeron de rojo la madrugada en Ciudad de México . El saldo de esta guardia nocturna fue de tres personas fallecidas y un aparatoso rescate, hechos que movilizaron a los cuerpos de emergencia en las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.

Asesinan a joven en Azcapotzalco

El eco de los disparos rompió la tranquilidad en la colonia San Martín Cochinahuac. Vecinos de una unidad habitacional ubicada sobre la Avenida San Pedro Xalpa vivieron momentos de pánico al escuchar las detonaciones dentro del conjunto y solicitaron de inmediato el apoyo policial.

#MientrasDormía | Un ciclista de 30 años murió tras ser embestido en la colonia Cuauhtémoc Pensil; el responsable abandonó el auto con el parabrisas destrozado calles más adelante.



En Azcapotzalco, un joven de 25 años fue asesinado a balazos en los pasillos de una unidad…

Al arribar al sitio, los oficiales encontraron a un hombre de aproximadamente 25 años tendido en los pasillos, ya sin vida. Según los primeros reportes, se trató de un ataque directo , pues los agresores, que viajaban en una motocicleta, le dispararon y huyeron a toda velocidad. La Fiscalía capitalina ya busca a los responsables de este crimen.

Ciclista es atropellado en la Miguel Hidalgo

La fatalidad también recorrió las calles de la capital en tres hechos distintos. En la alcaldía Miguel Hidalgo, la indignación creció tras la muerte de un ciclista de unos 30 años en la colonia Cuauhtémoc Pensil. La víctima circulaba en su bicicleta azul sobre la calle Lago Wetter cuando fue embestida brutalmente por un auto negro cuyo conductor se dio a la fuga; sin embargo, poco después policías localizaron el vehículo abandonado unas cuadras adelante con el parabrisas destrozado, evidencia clave del impacto.

Casi de manera simultánea, al norte de la ciudad, en la Gustavo A. Madero, un motociclista de 28 años perdió la vida al instante sobre la avenida Insurgentes Norte, rumbo a Indios Verdes. El exceso de velocidad y la falta de casco fueron determinantes: el joven perdió el control, se impactó contra un muro y posteriormente contra una protección metálica.

Un hombre de 28 años murió tras perder el control de su unidad sobre la avenida #Insurgentes Norte, con dirección a #IndiosVerdes. El exceso de velocidad provocó que se impactara contra un muro y una protección metálica.



Paramédicos confirmaron que el joven no contaba con signos…

Finalmente, en la misma alcaldía, pero sobre la lateral del Circuito Interior, a la altura de la colonia La Malinche, se vivió un rescate dramático. Un conductor quedó prensado entre los fierros retorcidos de su camioneta tras ser chocado por detrás y estrellarse contra un árbol. Elementos del ERUM y bomberos trabajaron arduamente con equipo hidráulico para liberarlo con vida y trasladarlo a un hospital, evitando que la cifra de fallecidos aumentara esta madrugada.