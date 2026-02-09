Logo Inklusion Sitio accesible
¡Vivió para contarlo! Auto queda destrozado en Churubusco, Mientras Dormía

Mientras dormías, un conductor destrozó su auto en Circuito Interior y salió ileso. Además, aprovechan la madrugada para vacunar contra el sarampión a cientos de comerciantes en la Central de Abasto.

Auto destrozado en Churubusco.
Mientras Dormía: Auto destrozado en Churubusco y operativo contra sarampión|FIA.
Escrito por:  América López

Con información de: Oscar Mendoza Álvarez

Mientras dormías, la actividad en la Ciudad de México no se detuvo. La madrugada de este lunes dejó un saldo de contrastes: por un lado, un aparatoso accidente vial en la alcaldía Benito Juárez que movilizó a los cuerpos de emergencia, y por otro, una jornada nocturna de salud pública en la Central de Abasto.

Aquí te contamos los hechos más relevantes que marcaron la guardia nocturna de este lunes 9 de febrero.

"Vivió para contarlo": Destroza su auto en Circuito Interior

El silencio de la madrugada se rompió en la colonia Portales Sur, alcaldía Benito Juárez. Un conductor que presuntamente circulaba a exceso de velocidad perdió el control de su vehículo sobre Circuito Interior Río Churubusco.

El impacto fue directo contra el muro de contención, dejando la unidad prácticamente destrozada de la parte frontal. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato para realizar maniobras y orillar el auto siniestrado para liberar la vía. Afortunadamente, y pese a lo aparatoso de las imágenes, el conductor logró salir por su propio pie y no se reportaron lesionados de gravedad.

Vacunación de madrugada en la CEDA

Al oriente de la capital, la estrategia fue preventiva. Autoridades de salud instalaron dos módulos de vacunación contra el sarampión en los accesos principales de la Central de Abasto (CEDA): uno en Canal de Río Churubusco y otro en Eje 6 Sur, Trabajadoras Sociales.

El operativo nocturno fue un éxito: entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes, se aplicaron dosis a más de 400 personas, entre comerciantes y trabajadores.

Si trabajas o transitas por la zona, estos módulos operarán toda la semana en un horario especial de 20:00 a 07:00 horas, con el fin de prevenir brotes y facilitar el acceso a la salud para quienes laboran de noche.

