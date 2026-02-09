¡Vivió para contarlo! Auto queda destrozado en Churubusco, Mientras Dormía

Mientras dormías, la actividad en la Ciudad de México no se detuvo. La madrugada de este lunes dejó un saldo de contrastes: por un lado, un aparatoso accidente vial en la alcaldía Benito Juárez que movilizó a los cuerpos de emergencia, y por otro, una jornada nocturna de salud pública en la Central de Abasto.

Aquí te contamos los hechos más relevantes que marcaron la guardia nocturna de este lunes 9 de febrero.

"Vivió para contarlo": Destroza su auto en Circuito Interior

El silencio de la madrugada se rompió en la colonia Portales Sur, alcaldía Benito Juárez. Un conductor que presuntamente circulaba a exceso de velocidad perdió el control de su vehículo sobre Circuito Interior Río Churubusco.

#MientrasDormía | 🚨 Aparatoso accidente en Río Churubusco



Un auto se estrelló contra un muro de contención y quedó destrozado. El conductor resultó ileso; hubo afectaciones viales en Benito Juárez.



Los detalles los tienes @oscar_medoza31 en #PrimeraLínea. pic.twitter.com/bVLKjZvz8U — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 9, 2026

El impacto fue directo contra el muro de contención, dejando la unidad prácticamente destrozada de la parte frontal. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato para realizar maniobras y orillar el auto siniestrado para liberar la vía. Afortunadamente, y pese a lo aparatoso de las imágenes, el conductor logró salir por su propio pie y no se reportaron lesionados de gravedad.

Vacunación de madrugada en la CEDA

Al oriente de la capital, la estrategia fue preventiva. Autoridades de salud instalaron dos módulos de vacunación contra el sarampión en los accesos principales de la Central de Abasto (CEDA): uno en Canal de Río Churubusco y otro en Eje 6 Sur, Trabajadoras Sociales.

#Salud | 💉 Durante la noche y madrugada, más de 400 personas fueron vacunadas contra el #sarampión en la Central de Abasto, Iztapalapa, CDMX.



Los módulos estarán abiertos toda la semana de 8:00 a 7:00.@oscar_mendoza31 con la información en #PrimeraLínea. pic.twitter.com/2bGeDFIIhQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 9, 2026

El operativo nocturno fue un éxito: entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes, se aplicaron dosis a más de 400 personas, entre comerciantes y trabajadores.

Si trabajas o transitas por la zona, estos módulos operarán toda la semana en un horario especial de 20:00 a 07:00 horas, con el fin de prevenir brotes y facilitar el acceso a la salud para quienes laboran de noche.

