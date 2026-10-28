Auto protagoniza fuerte choque contra poste en Río San Joaquín | Mientras Dormía

La madrugada de este miércoles 28 de octubre de 2026, mientras usted dormía, ocurrió un fuerte choque sobre los carriles laterales de Avenida Río San Joaquín, a la altura de la calle Lago Belgrano, en la colonia Granada, por lo que se mantiene cerrada la circulación en ese tramo de la Ciudad de México. El incidente involucró a un automóvil que terminó impactado contra el poste de una luminaria.

Reportan conductor detenido y daños viales en la colonia Granada

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del vehículo perdió el control y se impactó contra el poste de una luminaria. El poste quedó prácticamente deshecho.

Elementos de la policía capitalina llegaron al sitio para abanderar la zona y evitar que otro conductor se impactara contra el automóvil chocado. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas.

#AlertaVial | Aparatoso choque se registró sobre Av. Río San Joaquín y calle Belgrano, colonia Granada, @AlcaldiaMHmx



El conductor resultó ileso; sin embargo, se mantienen cerrados los carriles laterales de esta vía mientras realizan las labores de retiro.



El reporte de… pic.twitter.com/8CrVMBvP0P — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 28, 2026

El conductor salió totalmente ileso; sin embargo, fue detenido. Los policías lo trasladaron a la instancia correspondiente para deslindar responsabilidades y realizar el pago de los daños ocasionados al mobiliario urbano.

Accidente en Río San Joaquín: ¿dónde está cerrada la circulación?

La circulación de los carriles laterales de Río San Joaquín para incorporarse a Circuito Interior está cerrada. Las autoridades recomiendan a los automovilistas tomar precauciones y continuar su recorrido por los carriles centrales.

Charlyn Corral regresa a México con el Balón de Oro 2026

En otro hecho destacado esta madrugada, la jugadora mexicana Charlyn Corral llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México minutos antes de las 06:00 de la mañana, luego de regresar de Inglaterra. En el lugar la esperaban familiares y amigos para recibirla tras conquistar uno de los reconocimientos más importantes de su carrera.

¡Histórico e inspirador recibimiento en #México!



La delantera del @TuzosFemenil, @CharlynCorral, arribó al @AICM_mx procedente de Europa tras ser galardonada con el prestigioso trofeo Gerd Müller, sello de una descomunal temporada de 46 goles en 46 partidos.



A su llegada, la… pic.twitter.com/qwWV5Up5fr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 28, 2026

Corral, delantera del Pachuca y originaria de Ecatepec de Morelos, Estado de México, recibió el premio a la mejor delantera del mundo en la gala del Balón de Oro 2026. El reconocimiento lo compartió con el atacante inglés Harry Kane.

La futbolista logró una temporada de 46 goles en 46 partidos, cifra que respaldó su distinción internacional. Corral nació el 11 de septiembre de 1991 en Ecatepec de Morelos.