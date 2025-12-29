Volcadura en Iztacalco: Se pasan el alto en Churubusco y Eje 4; hay 6 involucrados, Mientras Dormía

El exceso de velocidad y la imprudencia provocaron un aparatoso accidente la tarde de este martes en la alcaldía Iztacalco. Dos vehículos terminaron prácticamente destrozados —uno de ellos volcado— tras colisionar violentamente en el cruce de Canal de Río Churubusco y el Eje 4 Oriente (Ferrocarril de Río Frío).

El siniestro ocurrió en la colonia El Rodeo, una zona de alta afluencia vehicular, lo que generó la inmediata movilización de patrullas y cuerpos de emergencia ante la alarma de peatones y automovilistas que presenciaron el impacto.

De acuerdo con los primeros peritajes y testimonios, la causa del accidente fue que el conductor de uno de los automóviles no respetó la luz roja del semáforo. Al intentar cruzar la intersección, embistió a una camioneta con tal fuerza que esta terminó volcada sobre su costado en la carpeta asfáltica.

A pesar de que las unidades quedaron convertidas en chatarra, el saldo humano fue blanco. Paramédicos acudieron al lugar para valorar a las seis personas que viajaban en los vehículos involucrados.

Afortunadamente, ninguno presentó heridas de gravedad que pusieran en riesgo su vida, por lo que no fue necesario trasladarlos a un hospital ; fueron atendidos en el lugar por golpes contusos y crisis nerviosa.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona para permitir el retiro de los autos siniestrados, lo que afectó momentáneamente la circulación en el oriente de la ciudad.

Ambos conductores fueron detenidos y presentados ante la agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se deslindarán responsabilidades y se determinará quién deberá pagar por los cuantiosos daños materiales.

Dejan excavación abierta en Héroes de Padierna

Lo que debía ser una solución se convirtió en un nuevo problema para los habitantes de la alcaldía Tlalpan. Vecinos de la colonia Héroes de Padierna han lanzado un llamado urgente a las autoridades debido a una excavación abierta que fue abandonada tras la reparación de un ducto de agua potable.

🚨 Denuncia ciudadana en Tlalpan



Vecinos de la col. Héroes de Padierna alertan por una excavación abierta tras la reparación de un ducto de agua potable.



📍 Cruce Ticimín y Yvain.

⚠️ Representa riesgo para peatones y automovilistas.@oscar_mendoza31 con el reporte en… pic.twitter.com/g2C1fqw3Md — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 29, 2025

La "trampa" vial se encuentra en el cruce de las calles Ticimín y Yvain.