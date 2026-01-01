Wendy, la bebé que nace en Iztapalapa al primer minuto del año 2026, Mientras Dormía

El año 2026 apenas tenía un minuto de vida cuando un llanto anunció la llegada de la esperanza. A las 00:01 horas, en el Hospital General de Iztapalapa de la Ciudad de México, se registró el primer nacimiento del año: una niña sana llamada Wendy.

Tras 30 minutos de trabajo de parto, la señora Berenice Jasmín logró dar a luz por parto natural. Visiblemente emocionada y tranquila, la nueva mamá recibió en brazos a quien considera "el mejor regalo de Año Nuevo ".

"Mejor, contenta y feliz y más tranquila... La quiero mucho, la anhelábamos mucho...", expresó Berenice tras el nacimiento.

Así vivieron los médicos el nacimiento del primer bebé en México

Para el equipo médico, recibir una vida justo en el cambio de ciclo es un privilegio. La Dra. Telma Pelenco, especialista del hospital, compartió la emoción del quirófano:

"Pues la verdad, una gran emoción. Obviamente, todos los bebés son bienvenidos, sea la época que sea, pero tener el primer bebé del año es algo fantástico, muy emocionante...".

Wendy llegó al mundo pesando 3 kilos con 40 gramos y midiendo 50 centímetros, convirtiéndose en un símbolo de renovación. El Dr. Guillermo agregó: "Es muy emocionante ser testigos de la vida y, con el año que comienza, pues, una nueva vida más".

Afuera, la familia Martínez Morales vivía su propia carrera contra el tiempo. No terminaban de comer las 12 uvas cuando recibieron la noticia.

María del Carmen, tía de la bebé, relató el momento:

"Estábamos ahora ya en las uvas y nos hablaron que teníamos que venir porque ya iba a nacer la bebé. Estamos muy contentos de que haya sido la primera bebé del 2026...". Por su parte, Jorge Salazar, tío de la pequeña, destacó la unión que trae este nacimiento:

"Llegamos de sorpresa... Es una felicidad compartida, es un regalo que nos trae este año y sobre todo porque une más a la familia, nos une más como personas, como seres humanos...".

Mientras la sociedad mira hacia adelante con optimismo, la abuela de Wendy, la señora Leocadia Morales, resumió el sentimiento de todos:

"Una bendición, esperemos que este año, pues que ahora sí que nos vaya mejor y la bebé, pues también que tenga mucha suerte...". Con la llegada de Wendy, el 2026 inicia con un poderoso mensaje de vida, renovación y futuro para todas las familias de México.