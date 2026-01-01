Tragedia de Año Nuevo: Explosión en bar de Suiza deja 40 muertos; testigos refieren posible causa

Al menos 40 personas murieron y alrededor de 100 están heridas después de que ocurrió una explosión en un bar de un resort en Suiza, durante las fiestas por la llegada del Año Nuevo 2026.

Bar "Le Constellation": el epicentro del desastre durante la madrugada de año nuevo

El desastre ocurrió en el lujoso resort de la ciudad de Crans-Montana, al suroeste del país, alrededor de la 1:30 horas, tiempo local, en el bar llamado “Le Constellation”.

Los primeros reportes indican que sucedió un incendio posterior a una explosión. El área está acordonada por las autoridades y es investigada como un incendio, no como un ataque terrorista, señaló un fiscal local, aunque aún no hallan la causa del siniestro.

Colocaron botellas de campaña con bengalas: Testigos

Asistentes al bar Le Constellation en Crans-Montana aseguran que la causa del incendio fue debido a que meseros del lugar llevaban botellas de champaña con bengalas encima.

"Había meseras que llevaban botellas de champaña con bengalas en ellas, y las llevan tan cerca del techo que causó que se incendiaran", mencionó uno de los testigos a la televisora local BFMTV.

Otro testigo añadió que una mesera estaba parada en los hombros de otras de sus compañeras de trabajo del bar "y las flamas estaban a unos centímetros del techo". Los testigos detallan que después de que el techo se incendiara, la llamas se propagaron en 10 segundos por todo el lugar. Destacaron que dentro del recinto había alrededor de 200 personas.

Pirotecnia prohibida y sequía extrema: los antecedentes del incendio en Año Nuevo en Suiza

Crans-Montana, la ciudad de esquí donde ocurrió la explosión e incendio, había prohibido el uso de fuegos artificiales para la fiesta de Año Nuevo 2026 , debido a preocupaciones de seguridad.

Las autoridades de la comunidad habían anunciado la prohibición el martes 30 de diciembre de 2025, al señalar que la falta de lluvias por más de un mes podría causar un riesgo “extremadamente alto” de incendios.

La causa del siniestro de hoy 1 de enero de 2026 aún es desconocida y las autoridades señalaron que aún era muy pronto para poder determinarla.

Víctimas internacionales: embajadas en alerta por ciudadanos extranjeros en el resort

La Embajada del Reino Unido en Suiza aseguró que ciudadanos extranjeros “de varios países” podrían estar entre las víctimas del siniestro en Crans-Montana. En un comunicado, aseguró que, aunque no ha recibido peticiones de ayuda, podrá asistir a cualquier británico que estuvo en la explosión.

Además, Frédéric Gisler, comandante de la policía Suiza, aseguró en conferencia de prensa que las víctimas podrían ser de diferentes nacionalidades.

Este resort es popular entre los turistas, ya que acuden al menos 3 millones de visitantes al año. Alrededor del 20% son procedentes de Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos.

🚨BREAKING; At least 10 DEAD after a HUGE EXPLOSION at a luxurious Swiss ski resort 🇨🇭



Several people were killed, and dozens of others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police said❗️



This is a developing story. pic.twitter.com/h1bC3lWPd9 — BRITAIN IS BROKEN 🇬🇧 (@BROKENBRITAIN0) January 1, 2026

Explosión fue resultado del incendio: funcionaria

Stéphane Ganzer, integrante del Consejo de Estado de Valais, aseguró que los testimonios de testigos y los primeros indicios señalan que el incendio fue la que causó que el aire del recinto se prendiera en llamas.

“El fuego se propagó y, a medida que se desarrollaba, provocó una explosión generalizada”, mencionó en conferencia de prensa.

