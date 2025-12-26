Chocan auto y camioneta de valores en el cruce de Reforma y Juárez, mientras dormía

Un fuerte susto y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un accidente vehicular registrado la madrugada de este viernes en uno de los puntos más emblemáticos del Centro Histórico de la Ciudad de México .

El percance ocurrió minutos después de las 02:00 horas, justo en la intersección de Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, donde un automóvil particular terminó impactado contra una camioneta de traslado de valores, provocando la inmediata movilización de los servicios de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes periciales, el accidente se originó por la falta de precaución y el presunto no respeto a la luz roja del semáforo por parte de uno de los conductores. El impacto dejó al vehículo compacto con daños visibles y enganchado a la unidad blindada.

Susto en el Centro de CDMX



Un auto particular fue impactado por una camioneta de valores en Paseo de la Reforma y Juárez. Afortunadamente, no hubo lesionados graves. Tránsito retira vehículos y circulación ya se restableció.



Antonio Huitzil

A pesar de lo aparatoso del choque, paramédicos que arribaron al lugar valoraron a los tripulantes de ambas unidades y confirmaron que no hubo personas lesionadas, por lo que no fue necesario realizar traslados hospitalarios. Todo quedó en daños materiales y el nerviosismo del momento.

Elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron el abanderamiento de la zona y engancharon el auto particular para trasladarlo al depósito vehicular, mientras continúan los peritajes para deslindar responsabilidades y determinar quién se pasó el alto.

Tras el retiro de las unidades, la circulación en este vital cruce de la capital fue restablecida en su totalidad.

Taxista pierde la vida tras choque en San Antonio Abad

La velocidad y el volante volvieron a ser una combinación mortal esta madrugada en la Ciudad de México . La imprudencia cobró una vida y dejó un saldo de varios lesionados en distintos puntos de la capital.

El incidente más grave ocurrió sobre la Calzada San Antonio Abad, donde un taxista perdió la vida tras perder el control de su unidad y proyectarse violentamente contra el mobiliario urbano.

Trágica Navidad en CDMX



Un taxista murió tras perder el control de su vehículo en San Antonio Abad; en otros puntos, choques por exceso de velocidad y descuidos dejaron varios lesionados.



La imprudencia y el alcohol siguen cobrando vidas.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del vehículo de alquiler circulaba presuntamente a exceso de velocidad. En un descuido, perdió el control del volante, lo que provocó que el auto derrapara y se impactara de lleno.