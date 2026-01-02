Explosión en Tacuba hiere a mascotas y tráiler se parte en dos en la Zaragoza, Mientras Dormía

Mientras la ciudad descansaba, los servicios de emergencia vivieron una jornada intensa. Un fuerte estallido sacudió la alcaldía Miguel Hidalgo, dejando a varias mascotas heridas, mientras que al oriente, el peso de la carga venció a un tráiler, provocando caos vial. Aquí el resumen de los hechos, mientras usted dormía .

El silencio de la mañana se rompió en la colonia Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo. Un fuerte estruendo alertó a los vecinos de la calle Lago Míchigan, quienes salieron de inmediato para auxiliar a los ocupantes de un edificio habitacional.

#CDMX | Explosión en Tacuba



Un departamento en la colonia Tacuba, Miguel Hidalgo, registró una explosión que movilizó a cuerpos de emergencia.



🐾 Tres perros y un gato resultaron con quemaduras leves, sin personas lesionadas.



La causa habría sido una fuga de gas;

Una acumulación de gas provocó una explosión en un departamento del tercer nivel. La fuerza de la onda expansiva fue tal, que marcos de aluminio y vidrios salieron proyectados hacia la calle, dañando los vehículos estacionados.

Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, pero las víctimas fueron los integrantes de cuatro patas de la familia. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a tres perros y un gato que se encontraban al interior; presentaban quemaduras leves y crisis nerviosa. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos removieron los escombros para mitigar riesgos.

Iztapalapa: La carga fue demasiada y tráiler se parte a la mitad

Casi al otro extremo de la ciudad, sobre la calzada Ignacio Zaragoza, un incidente de carga pesada complicó la circulación con dirección a la autopista México-Puebla.

#AlertaVialFIA | Tráiler varado en Zaragoza



Un tráiler que transportaba más de 20 toneladas de aceite para automóvil quedó varado en la lateral de la calzada Ignacio Zaragoza, al partirse la caja de carga.



El incidente ocurrió rumbo a la carretera México–Puebla, en Santa…

A la altura de la calle Urbano Espinoza, en la colonia Santa Martha Acatitla, un tráiler que transportaba más de 20 toneladas de aceite para automóvil quedó varado luego de que la caja simplemente se partiera en dos.

El conductor narró que escuchó un fuerte crujido seguido de un "jalón" que frenó la unidad. Al bajar, vio la estructura colapsada. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana abanderaron la zona para evitar otro accidente, mientras se esperaba la llegada de otra unidad para trasvasar la pesada carga y liberar la vialidad.

Fallece persona en Iztacalco

Una intensa movilización de servicios de emergencia se registra en la colonia Apatlaco, alcaldía Iztacalco, tras el reporte de una persona fallecida al interior de un domicilio. Elementos de la policía capitalina y del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron para resguardar la zona y facilitar las labores de las autoridades ministeriales. Peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al anfiteatro y determinar las causas del deceso.