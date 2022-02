Migrantes rechazan albergues tras desalojo en El Chaparral

Con sus pocas pertenencias metidas en bolsas negras y algunos con maletas, decenas de migrantes que fueron desalojados del campamento migrante ubicado en la garita peatonal de El Chaparral, llegaron a los albergues designados para su refugio.

Uno de ellos es el Centro Integrador Migrante Carmen Serdán, al que llegaron decenas de migrantes, aunque algunos, así como llegaron así se fueron, debido a que no les parecieron las condiciones en las cuales se iban a quedar.

Uno de los motivos principales para estar en el albergue es que tenían que dejar sus celulares en ciertos horarios, pero ellos indicaron que tenían que mantenerse comunicados con sus familias y no los podían dejar.

Uno de los migrantes relató:

“Nos acaban de decir allá donde nos trajeron para este albergue que era voluntario, si acepto que si voluntario lo hice pero ya acá tienen otras reglas. No sé, no le leí bien sus etiquetas de que vamos a tener acceso a entregar nuestros teléfonos cuando nosotros tenemos nuestras familias que tenemos que comunicarnos con ellos porque ellos no saben lo que nos está pasando”.

Con la incertidumbre de no saber dónde ir, abandonaron el albergue en busca de un lugar para quedarse.

Muchos se fueron sin saber a dónde

Una familia de cinco integrantes decidió irse; no saben a dónde ir, buscarán un lugar.

“Aquí en el albergue dijeron que a las cuatro de la mañana nos iban a levantar, aquí afuera dijeron que a las cuatro, allá adentro que a las ocho”, indicaron otros migrantes.

Autoridades municipales señalaron que los migrantes que quisieran regresar a su lugar de origen iban a ser apoyados con los boletos de viaje y los que quisieran quedarse en los albergues los recibirían sin tiempo límite para su estadía.





Fueron tres los albergues habilitados para recibir al menos 300 migrantes, mismos que fueron desalojados ayer de El Chaparral.

Con información de Keila Bustos, Fuerza Informativa Azteca (FIA).