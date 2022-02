“Nos ponen como delincuentes": migrantes desalojados de El Chaparral

Luego de casi 12 meses, migrantes de diversos países, instalados en Tijuana, Baja California, ya no tendrán como hogar la garita de El Chaparral, ya que el domingo fueron desalojados y trasladados a varios albergues.

Ayer por la mañana, llegaron elementos de diferentes corporaciones policiacas para procurar el orden en el desalojo de este campamento improvisado donde se concentraban decenas de sueños por llegar a Estados Unidos.

La noticia no cayó bien en los migrantes , desde los extranjeros hasta los nacionales quienes, con sus familias, aguardaban en este lugar añorando que el país vecino los recibiera como asilados.

Una migrante mexicana expresó su sentir ante este desalojo: “La verdad es que mal, porque tenemos niños y ellos nos ponen como criminales, yo soy mexicana, somos mexicanos”.

Mientras que otra migrante de nacionalidad hondureña opinó: “que nos abran las puertas de los Estados Unidos, no aguantamos nuestro país ya, nosotros teníamos negocios, nos extorsionaban, porque no nos abren las puertas de los Estados Unidos, queremos un futuro mejor para nuestros hijos”.

La mayoría de los migrantes se mostraron renuentes a acudir a algún albergue, pues consideraron que las atenciones no son las adecuadas y no quieren estar a kilómetros de distancia de la frontera con el país del norte.

Algunas personas con discapacidad apenas y podían llevarse sus cosas de la garita y a muchos otros no los dejaron entrar por sus cosas, insisten en que los tratan como delincuentes.

“Soy quebrado de la columna, tengo problemas y me están viendo los médicos porque tengo… estoy pidiendo asilo para que me regalen la operación al otro lado pero no me han dado el asilo vengo perseguido pues”, indicó el migrante.

No tuvieron otra alternativa y los migrantes comenzaron a subir a los camiones que los llevarían a su nueva casa.

🇲🇽 Así fue el desalojo del campamento migrante de 'El Chaparral' #Tijuana. Más de 380 personas habitaban el sitio. pic.twitter.com/5LmPmGJuzw — Código Rojo 🇲🇽 (@codigorojocdmx) February 6, 2022

Instalan albergues para migrantes

De acuerdo con autoridades municipales, se habilitaron varios albergues para recibir a los migrantes, que en número eran poco menos de 400.

Gerardo López, secretario de Bienestar municipal, se refirió a traslado de las decenas de migrantes a los albergues instalados:

“El último censo fueron 381 siendo más o menos el 30 por ciento de niños... se está realizando este traslado a refugios que previamente están dando la oportunidad de recibirlos”, relató.

Además, 86 familias, de las cuales 56 están conformadas por mamá y papá y 27 por madres solteras, así como personas solas, dan por terminada esta etapa en El Chaparral, en Tijuana.

Organismos de derechos humanos acudieron a la zona del desalojo para verificar que las acciones de las autoridades no afectaran directamente a las personas que habían instalado un campamento irregular en la zona.

Asi Luce el Chaparral después del desalojo en Tijuana pic.twitter.com/8x31nVHM2o — Yolanda Morales (@moralesyo) February 6, 2022

Con información de Daniel Andrade, Fuerza Informativa Azteca (FIA).