¡Les tronó todo! Dan masajes gratis a migrantes venezolanos en Tijuana

Viajan miles de kilómetros buscando llegar a Estados Unidos y en lo que menos piensan es en cuidar su postura y las lesiones que puedan tener por esta condición, ante ello, médicos de Tijuana, Baja California, ofrecieron masajes gratis a migrantes venezolanos que llegan a esa región fronteriza de México.

Fueron más de 100 migrantes venezolanos en Tijuana quienes se postraron sobre una cama y recibieron un ajuste quiropráctico, quizá el primero en sus vidas, así lo señalaron.

“Si me ha tocado en ocasiones casi dormir sentada y en mala posición y por eso me tronó aquí, del estrés no sé, cansancio”, relató Juana, quien acudió a qu ele realizarán un masaje.

Elizabeth también acudió y relata: “Yo la verdad, honestamente nunca me lo había hecho y sí me tronó todo, siento diferente”.

Afuera del albergue Movimiento Juventud 2000 recibieron el procedimiento, que suele ser muy costoso y que a decir de los especialistas, debe de hacerse sí o sí, incluso de manera frecuente.

La columna nos acompaña siempre, dicen especialistas

Abraham Talledos, uno de los quiroprácticos participantes dijo que “al quinto mes de embarazo cuando estamos dentro de la mamá la columna vertebral ya está formada, la columna te acompaña todos los días de tu vida, cuando las personas mueren la columna no desaparece, los huesos se quedan aquí, si esos huesos te acompañan y después de morir se quedan aquí es sentido común que tenemos que cuidarlos”.

Las jornadas para ellos son pesadas, se trasladan en lo que pueden, eso sumado al estrés o las preocupaciones que cargan en su lucha por conseguir el sueño americano.

Talledos reflexiona sobre el éxodo migrante: “Porque ellos (migrantes venezolanos) vienen caminando largas jornadas, duermen en el suelo, en el monte, se suben a la bestia que es el tren, los camiones, el mal dormir, esas emociones de dejar tu país, tu estado”.

Después de un ajuste a los huesos como ese, se dijeron listos para seguir esperando por cambiar sus vidas en el país vecino.