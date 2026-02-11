Miguel Ángel despertó del coma tras golpiza en la colonia Roma; reclamó el paso a conductor ebrio

Cruzar una calle en la colonia Roma, de la Ciudad de México , se convirtió en una sentencia de muerte que, de milagro, no se cumplió. Su nombre es Miguel Ángel Valverde y se trata de un joven fotógrafo y ciclista, quien acaba de despertar de un coma de un mes tras ser brutalmente golpeado por tres sujetos en estado de ebriedad.

El ataque ocurrió a finales de 2025. Miguel regresaba de una exposición fotográfica con una amiga cuando un automóvil a exceso de velocidad casi los arrolla. Al reclamar al conductor la falta de precaución, la respuesta fue violencia pura.

“El conductor se baja luego, luego a recibirme con golpes. Venían tres tipos, su estado era alcohólico”, relató Miguel Ángel, quien apenas recupera el habla tras las graves lesiones.

Ciclista fue golpeado brutalmente en la colonia Roma tras reclamar el paso; terminó en coma

Exigen justicia por Miguel Ángel, ciclista golpeado en la Roma

A pesar de la brutalidad del ataque, la Fiscalía de Investigación Territorial en Venustiano Carranza no ha presentado detenidos. Esto, aun cuando la familia ha aportado pruebas contundentes.

Según pudo saber Fuerza Informativa Azteca (FIA), existe la carpeta de investigación CI-FIVC/UAT-VC1 S/D/02647/12-2025, pero el avance es nulo.

Lizbeth Valverde, hermana de la víctima, denuncia la inacción:

“Hay cámaras del C5, tienen evidencia del teléfono, placas a las que nada más les faltaba un número... está el rostro de las personas y no ha habido respuesta”.

Miguel Ángel y su familia: Endeudados mientras buscan justicia

Mientras los agresores siguen libres, la familia Valverde enfrenta sola las secuelas físicas y económicas. Miguel Ángel requiere con urgencia una operación de traqueotomía para poder seguir recuperándose, un gasto que corre por su cuenta ante la falta de reparación del daño.

Este caso refleja una estadística dolorosa del INEGI: en 2023, México acumuló casi 3 millones de carpetas de investigación sin concluir. Miguel es uno más en esa cifra negra, un ciudadano que intentó defender la seguridad vial y terminó debatiéndose entre la vida y la muerte.

Hoy, su motivación para “volver a volar” en su bicicleta lo mantiene en pie, esperando que la justicia llegue antes que el olvido.

