Las lluvias no paran en el país y al mismo tiempo sigue el calor extremo: así estará el clima este sábado
El frente frío 43 traerá lluvias intensas, vientos fuertes y riesgo de tornados, mientras el calor extremo seguirá en varios estados.
El clima en México será extremo para este fin de semana. El frente frío número 43 avanzará por el norte y noreste del país, provocando lluvias intensas, fuertes rachas de viento e incluso la posible formación de torbellinos o tornados, pero el calor también afectará varios estados.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este sistema interactuará con una línea seca y otros fenómenos atmosféricos, generando condiciones de riesgo en varias regiones.
¿Dónde habrá lluvias fuertes en México el 4 de abril?
Para este sábado 4 de abril, se esperan lluvias de distinta intensidad en gran parte del país. Las más intensas, de entre 50 a 75 mm, se concentrarán en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Estas precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
También habrá lluvias fuertes en estados como Chihuahua, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz (centro) y Chiapas.
En otras entidades, incluyendo Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Michoacán, Guerrero y la Península de Yucatán, se esperan chubascos, mientras que en Jalisco y Tabasco las lluvias serán aisladas.
Las autoridades advierten que estas lluvias podrían provocar encharcamientos, inundaciones e incluso deslaves, además del aumento en niveles de ríos y arroyos.
Se pronostican #Lluvias, #Chubascos, #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento de 30 a 50 km/h en zonas del sur y sureste de #México, así como de la #PenínsulaDeYucatán, además de #Oleaje elevado en costas de #Guerrero, #Oaxaca y #Chiapas. pic.twitter.com/TbccUQsEaY— CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 3, 2026
¿Habrá tornados en México? Estados con mayor riesgo
Uno de los puntos más importantes del pronóstico es el riesgo de torbellinos o tornados en el norte del país. Las condiciones serán más propicias en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde también se prevén vientos de 60 a 80 km/h.
Estas rachas podrían derribar árboles, anuncios espectaculares y generar afectaciones en zonas urbanas y carreteras, por lo que se recomienda extremar precauciones.
¿Seguirá el calor en México? Estados con altas temperaturas
A pesar de las lluvias, la onda de calor continuará afectando varias regiones. Se esperan temperaturas máximas de hasta 45 grados en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero.
Además, estados como Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y la Península de Yucatán registrarán temperaturas de entre 35 y 40 grados.
En contraste, las zonas montañosas del norte y centro del país tendrán temperaturas mínimas bajo cero, especialmente en Chihuahua, Durango y Puebla.
Clima en CDMX y Estado de México: lluvias y posible granizo
En el Valle de México, que incluye a la Ciudad de México y el Estado de México, se espera un día con contrastes. Por la mañana habrá cielo parcialmente nublado, ambiente fresco y presencia de bruma. En zonas altas del Estado de México se sentirá frío.
Por la tarde, el clima cambiará: se prevén chubascos en la Ciudad de México y lluvias fuertes en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Las temperaturas en la CDMX oscilarán entre los 11 y 28 grados, mientras que en Toluca irán de los 4 a los 25 grados. También se esperan rachas de viento de hasta 50 km/h.
Consulta el #PronósticoDelTiempo para mañana, sábado 4 de abril, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ pic.twitter.com/iuiGTClNfg— CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 4, 2026