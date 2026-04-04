Las lluvias no paran en el país y al mismo tiempo sigue el calor extremo: así estará el clima este sábado

El clima en México será extremo para este fin de semana. El frente frío número 43 avanzará por el norte y noreste del país, provocando lluvias intensas, fuertes rachas de viento e incluso la posible formación de torbellinos o tornados, pero el calor también afectará varios estados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este sistema interactuará con una línea seca y otros fenómenos atmosféricos, generando condiciones de riesgo en varias regiones.

¿Dónde habrá lluvias fuertes en México el 4 de abril?

Para este sábado 4 de abril, se esperan lluvias de distinta intensidad en gran parte del país. Las más intensas, de entre 50 a 75 mm, se concentrarán en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Estas precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

También habrá lluvias fuertes en estados como Chihuahua, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz (centro) y Chiapas.

En otras entidades, incluyendo Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Michoacán, Guerrero y la Península de Yucatán, se esperan chubascos, mientras que en Jalisco y Tabasco las lluvias serán aisladas.

Las autoridades advierten que estas lluvias podrían provocar encharcamientos, inundaciones e incluso deslaves, además del aumento en niveles de ríos y arroyos.

¿Habrá tornados en México? Estados con mayor riesgo

Uno de los puntos más importantes del pronóstico es el riesgo de torbellinos o tornados en el norte del país. Las condiciones serán más propicias en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde también se prevén vientos de 60 a 80 km/h.

Estas rachas podrían derribar árboles, anuncios espectaculares y generar afectaciones en zonas urbanas y carreteras, por lo que se recomienda extremar precauciones.

¿Seguirá el calor en México? Estados con altas temperaturas

A pesar de las lluvias, la onda de calor continuará afectando varias regiones. Se esperan temperaturas máximas de hasta 45 grados en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero.

Además, estados como Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y la Península de Yucatán registrarán temperaturas de entre 35 y 40 grados.

En contraste, las zonas montañosas del norte y centro del país tendrán temperaturas mínimas bajo cero, especialmente en Chihuahua, Durango y Puebla.

Clima en CDMX y Estado de México: lluvias y posible granizo

En el Valle de México, que incluye a la Ciudad de México y el Estado de México, se espera un día con contrastes. Por la mañana habrá cielo parcialmente nublado, ambiente fresco y presencia de bruma. En zonas altas del Estado de México se sentirá frío.

Por la tarde, el clima cambiará: se prevén chubascos en la Ciudad de México y lluvias fuertes en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las temperaturas en la CDMX oscilarán entre los 11 y 28 grados, mientras que en Toluca irán de los 4 a los 25 grados. También se esperan rachas de viento de hasta 50 km/h.