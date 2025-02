“Un pobre diablo": Yunes Márquez responde a Marko Cortés y defiende su afiliación a Morena

A dos días de que se afilió como militante de Morena, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez hizo referencia al terremoto que provocó en la cúpula del partido guinda, pues voces al interior han solicitado que no se acredite su membresía como militante.

“A la gobernadora (Rocío Nahle) mi respeto y le deseo mucho éxito por el bien de Veracruz. Yo actúe simplemente en consecuencia Yo estoy en el grupo parlamentario de Morena desde el mes de septiembre he apoyado las reformas constitucionales que ha propuesto la presidenta lo he hecho con convicción y lo seguiré haciendo porque estoy convencido que México requiere una presidenta fuerte y para eso el Senado tiene que respaldarla. La verdad es que estoy tranquilo. Le deseo todo el éxito a la gobernadora y mis respetos para ella”, declaró.

El legislador afirmó que desde septiembre ha trabajado de la mano del grupo parlamentario de Morena, donde le dieron cobijo, y en consecuencia él ha actuado de buena fe.

“En el grupo parlamentario de Morena me han tratado muy bien. He recibido un trato digno correcto por parte de todas mis compañeras y compañeros senadores y del coordinador Adán Augusto. Por eso presente la afiliación y no lo hice con la intención de molestar a nadie ni de generar problemas. Lo hice simple y sencillamente en un acto de congruencia por estar en el grupo legislativo desde septiembre”, abundó.

Aplicó la máxima de entre los gitanos nadie se lee la mano...



Ricardo Monreal, líder de #Morena en la #CámaraDeDiputados, evitó fijar su postura al proceso de filiación de Miguel Ángel Yunes Márquez a su partido y reconoció que no tiene autoridad porque él también ha saltado de… pic.twitter.com/EX8qJkqFLZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 19, 2025

¿Qué dijo Yunes Márquez sobre acusaciones por lavado de dinero?

Sobre las acusaciones que lanzó la gobernadora Nahle, señalándolo de lavado de dinero en la entidad, Yunes Márquez dijo “es absolutamente falso, pero cuando presentan las pruebas atenderé puntualmente y responder esto pero es una vil mentira”.

La razón por la que Yunes se afilió al Morena

Yunes Márquez dijo no arrepentirse haber dejado al partido Acción Nacional (PAN) y manifestó estar contento en su nuevo grupo parlamentario, donde agradeció el trato recibido por sus compañeros de bancada.

“Estoy tranquilo. No me afilié por molestar ni por generar conflictos con nadie, ni para generar problemas en el partido. Yo lo hice en congruencia, lo vuelvo a insistir, porque estoy en el grupo legislativo de Morena desde septiembre y he apoyado todas las reformas constitucionales que ha presentado la presidenta, las leyes. Y creo que por agradecimiento y congruencia, por eso presenté el tema de la afiliación, no por nada más”, respondió a los cuestionamientos de la prensa.

Pero aprovechó la ocasión para arremeter contra el ex dirigente del PAN, Marko Cortés, quien ayer pidió la dirigencia del partido blanquiazul no darle candidatura a ninguno de los políticos vinculados a la familia Yunes.

“La verdad yo no voy a referirme ese mediocre. Es un pobre diablo y lo que digo o no me tiene sin cuidado”, remató.