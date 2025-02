Miguel Ángel Yunes Márquez responde a Rocío Nahle tras acusarlo de lavado de dinero

La pugna entre morenistas sigue subiendo de tono. Y es que ahora el senador Miguel Ángel Yunes Márquez le respondió duro a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, que en días pasados lo acusó de lavado de dinero y otros delitos.

“Absolutamente falso, pero cuando presenten las pruebas atenderé puntualmente y responderé a esto, pero, pues, es una vil mentira. Entiendo que ella tiene una posición, yo tengo otra”, respondió el senador, quien busca afiliarse a Morena.

Morenistas se van contra Miguel Ángel Yunes Márquez

Pero la gobernadora no está sola. También diputados federales de Veracruz han manifestado su repudio al nuevo morenista.

“Por su comportamiento, por sus hechos y por todo lo que han hecho, vende patrias, en contra del pueblo de México, se lo regresamos con todo gusto”, dijo Zenyazen Escobar, diputado de Morena.

En medio de la guerra de saliva, Rocío Nahle informó que la Comisión de Honor y Justicia de Morena ya inició la revisión de la solicitud que hizo Yunes Márquez para afiliarse al partido.

Lo que resulte de este proceso tiene sin cuidado al expanista."Ya veré en su momento qué hacemos, no es algo que me preocupe”, añadió Miguel Ángel Yunes Márquez.

Marko Cortés llama traidor a Yunes Márquez

Pero del que sí se ocupó fue del senador del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, quien lo calificó de traidor a México.

“No voy a referirme a ese mediocre, es un pobre diablo y la verdad lo que diga o no diga me tiene sin cuidado”, comentó Miguel Ángel Yunes Márquez.

El órgano interno de justicia de Morena no tiene un plazo fatal para resolver el caso de Yunes Márquez; sus resolutivos pueden tardar entre 90 y 180 días. Así que quizás en este tiempo siga creciendo el odio jarocho entre los morenistas de Veracruz.

Yunes Márquez dijo no arrepentirse haber dejado el PAN e incluso manifestó estar contento en su nuevo grupo parlamentario.

“Estoy tranquilo. No me afilié por molestar, ni por generar conflictos con nadie, ni para generar problemas en el partido. Yo lo hice en congruencia, lo vuelvo a insistir, porque estoy en el grupo legislativo de Morena desde septiembre y he apoyado todas las reformas constitucionales que ha presentado la presidenta, las leyes. Y creo que por agradecimiento y congruencia, por eso presenté el tema de la afiliación, no por nada más”, respondió a los cuestionamientos de la prensa.