¿Por qué algunos morenistas piden que Miguel Ángel Yunes no se afilie al partido?

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pasa por un momento de desacuerdo interno y todo por el expanista Miguel Ángel Yunes, quien se afilió al partido guinda el pasado martes 18 de febrero, causando descontento de algunas figuras dentro del partido, como Rocío Nahle.

Fue el pasado martes cuando Morena utilizó las instalaciones del Senado de la República para realizar afiliaciones a su partido. En el evento, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien pertenecía a Partido Acción Nacional (PAN) se sumó formalmente a las filas de Morena.

Esto generó la alerta de varias y varios morenistas, principalmente de la gobernadora de Veracruz, quien mencionó que iba a presentar una solicitud por escrito a la presidenta Luisa María con pruebas sobre la “carpeta azul” donde Yunes está involucrado en lavado de dinero y otros delitos.

Por el bien de México deseo mucho éxito a la Doctora @Claudiashein en su tarea como Presidenta de la República, primera mujer que ocupa ese cargo en toda nuestra historia. pic.twitter.com/e28Umtn3RH — Miguel Ángel Yunes Márquez (@MYunesMarquez) October 1, 2024

¿Por qué algunos morenistas no quieren que Yunes Márquez se afilie a Morena?

Es importante recordar que el voto de Miguel Ángel Yunes fue clave para que la reforma al Poder Judicial fuera aprobada, pues fue el voto que le dio al oficialismo la mayoría calificada y que esto se aprobara. El exsenador panista dejó a la oposición tirada, pues no podían localizarlo antes de la votación. Posteriormente, llegó al Senado y votó a favor de la reforma.

A pesar de que fue expulsado del PAN, fue señalado de ser un chapulín y unirse al oficialismo; sin embargo, esta no es la razón principal por la que no es querido por muchos dentro de Morena.

La razón es que Ángel Yunes fue señalado por el mismo partido guinda y sus aliados por delitos como documentación falsa, mentir a a autoridad y fraude.

Incluso él mismo comentó en Facebook que no lo iban a “doblar” a pesar de dictarle una orden de aprehensión. “No seré trofeo de Morena, me seguiré defendiendo con los instrumentos que me da la Ley”, escribió en julio de 2024.

Morena inicia proceso de revisión de afiliación de Yunes Márquez

Por su parte, la gobernadora de Veracruz dio a conocer que Luisa María Alcalde le informó que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena inició el proceso de revisión de la afiliación de Yunes Márquez.