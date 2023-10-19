Más de 50 mil peregrinos llegan a la Basílica de Guadalupe desde Atlacomulco

Durante la madrugada de este jueves 19 de octubre, un río de personas avanzó sobre la avenida Miguel Bernard, en la CDMX, la mayoría a pie, otras en vehículos y con dirección hacia la Basílica de Guadalupe. Todos con imágenes de la "morenita del Tepeyac" y cantando, orando con mucha devoción, iban acercándose cada vez más al templo mariano.

Se espera que en total sean más de 50 mil personas los peregrinos que se congreguen a lo largo del día, por lo que las autoridades han decidido desplegar un operativo de seguridad denominado “Atlacomulco 2023” desde las 18:00 horas del miércoles.

En este movimiento participan 150 elementos de seguridad, cinco ambulancias y más de 400 servidores públicos de diversas áreas; además de 6 vehículos de primer contacto, 3 carpas de servicio prehospitalario y 100 voluntarios.

Cierres viales por pregrinos en la CDMX este jueves 19 de octubre

A lo largo del día se espera el arribo de más contingentes de la misma municipalidad, para ella habrá cierres de circulación intermitentes en las siguientes calles y avenidas:



Euzkaro y Calzada de Guadalupe

Francisco Moreno y Cerrada de Francisco Moreno

Avenida Cuauhtémoc

5 de Febrero

Corregidora Domínguez

Allende

Misterios

La Paz

Del Bosque

5 de Mayo

Zumárraga

Ricarte

Garrido

Alberto Herrera

Miranda

Lateral de Insurgentes

Prol. Misterios.

Cabe mencionar que, quienes residen en la zona, podrán ingresar presentando una identificación oficial o comprobante de domicilio que acredite su residencia

Todo este movimiento es penando en el viernes 20 de octubre, cuando a las 11 de la mañana se celebre la misa de la Diócesis de Atlacomulco, por lo que, una vez concluida la celebración, las y los feligreses regresarán a su lugar de origen.

#MientrasDormía | Trasladan a #CDMX a presunto violador serial de #Hidalgo; está relacionado con 12 casos.



Además, fuerte #choque de auto contra puesto; no hay lesionados graves.



Y siguen llegando #peregrinos a la Basílica.@ricardotorresr con el reporte en @PrimeraLineaAM. pic.twitter.com/B56J4AVcTt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 19, 2023

¿Qué paso en la madrugada? Auto se impacta contra puesto en Calzada de Tlalpan

Por otro lado y también durante la madrugada de este jueves, un aparatoso accidente se registró sobre Calzada de Tlalpan, en el cruce con Cerro de las Torres, en la colonia Campestre Churubusco, de la alcaldía Coyoacán, donde un auto particular de color blanco se subió a la banqueta e impactó con un puesto.

El hecho ocurrió frente a la estación del Tren Ligero, Las Torres, donde el establecimiento semifijo quedó reducido a fierros retorcidos y dejando toda la mercancía regada.

A las zona se trasladaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes retiraron la unidad siniestrada y arrojaron tierra sobre el aceite derramado del auto, el cual terminó con la parte del motor y del costado izquierdo severamente dañado por el impacto.

No hubo reporte de personas lesionados de gravedad, solo valoradas en el lugar, quienes fueron trasladarlas un hospital para concluir la revisión.

