Más de 20 millones de estadounidenses en alerta por tormenta invernal

Más de 20 millones de estadounidenses están bajo alerta por la tormenta invernal en el noroeste del país, donde ya se han presentado nevadas, vientos, inundaciones y hasta cortes de electricidad en varios estados.

De acuerdo con los meteorólogos, la nieve podría alcanzar desde 15 hasta 45 centímetros de altura desde Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York y Nueva Inglaterra; también se esperan vientos de hasta 104 kilómetros por hora.

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Hasta 267 mil hogares y negocios se quedaron sin electricidad en el noreste, incluidos Nueva York, Massachusetts, New Hampshire, Vermont y Connecticut, según datos de PowerOutage.us.

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York declaró estado de emergencia para 37 condados que cubren Albany, el centro de Nueva York y las regiones de Mid-Hudson y North Country.

Las fuertes nevadas podrían caer a una velocidad de 2 pulgadas por hora en algunas áreas del norte del estado de Nueva York con fuertes vientos, lo que haría imposible viajar, informó la agencia de noticias Reuters.

Vuelos afectados por tormenta invernal en Estados Unidos

De acuerdo con la página FlightAware, este martes se reportaron más de mil vuelos cancelados en el noreste de Estados Unidos, y el retraso de cuatro mil 700 maps debido a los estragos de la tormenta invernal.

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Alrededor de mil 150 vuelos se cancelaron desde, hacia o dentro de Estados Unidos; el aeropuerto de Nueva York fue el más afectado.

¿Qué ciudades están en alerta en Estados Unidos por tormenta invernal?

Se esperan nevadas generalizadas de 15 a 45 centímetros de nuevo en Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York, Nueva Inglaterra,

Pequeñas cantidades de nieve en Filadelfia y Boston. Mientras que en Nueva Inglaterra hasta Portland, en Maine se esperan hasta siete centímetros de nieve.

Aunque se espera que este martes sea el momento más fuerte de la tormenta invernal, se pronostica que el mal clima continúe los próximos días en Estados Unidos.

Se derrumba techo en centro comercial de Minnesota

Debido a la tormenta invernal en Estados Unidos, el techo de un centro comercial en Minnesota se derrumbó, por fortuna no hubo heridos ni muertos por el incidente.

Las imágenes aéreas de la escena mostraron el techo derrumbado cubierto de nieve y la nieve vista dentro de parte del centro comercial.

