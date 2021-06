Advirtieron de malas condiciones en mina Múzquiz; CFE se deslinda

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) advirtió que el colapso de la mina de carbón en Múzquiz, Coahuila, pudo ser prevenido si se hubieran tomado las medidas necesarias, ya que las autoridades correspondientes contaban con la información para evitarlo.

A través de su cuenta de Twitter, informó que el 23 de octubre del 2020, la organización “Familia Pasta de Conchos” denunció ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las “terribles condiciones” en las que se encontraba la mina, con el fin de que se tomaran las medidas preventiva necesarias pero tal parece que “las alertas no se han escuchado”.

“También en el proceso ante la CIDH del caso Pasta de Conchos se ha insistido en que la reparación sin medidas de no repetición no permitiría evitar nuevos siniestros. Estas alertas no se han escuchado, se ha privilegiado la indemnización y se ha excluido a víctimas y defensoras que por años centraron su lucha, no en reparación, sino en rescate y medidas de no repetición”, destacó en un hilo difundido.

El Centro Prodh precisó que ante la falta de atención de las autoridades, siete mineros quedaron atrapados en la mina de Múzquiz, pero dijo que “la cifra debe verificarse, pues la mina ni siquiera contaba con lista oficial de trabajadores”.

“Ante el rescate del primer minero fallecido en este siniestro, externamos nuestras condolencias a su familia y demandamos que los trabajos prosigan hasta tener certeza del paradero de todas las víctimas”, exigió.

🚨 [1/6] El colapso de la mina de carbón en Múzquiz, #Coahuila, pudo ser prevenido si se hubieran tomado verdaderas medidas de no repetición tras la tragedia de #PastaDeConchos.



Abrimos hilo con información de la organización “Familia Pasta de Conchos”. — Centro Prodh (@CentroProdh) June 5, 2021

En un comunicado, se precisó que la carta entregada por la organización “Familia Pasta de Conchos” a la CFE, señala que desde 2014, ha coadyuvado con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPC) en las inspecciones a las minas.

Y reitera que están “convencidos de que nuestra presencia evita actos de corrupción y muertes, pero lamentablemente, la regla sigue siendo que las empresas operan en condiciones deplorables”.

“Como muestra de lo anterior, con esta carta entregamos unas fotos que tomamos el pasado lunes 12 de octubre en unas cuevas de arrastre, corresponden a dos empresas que han firmado contratos con CFE y extraen el carbón sin cumplir condiciones de seguridad e higiene. No había agua potable para los trabajadores, estaban en tenis y sin equipo de seguridad; no había consola para medir el gas, ni botiquín, extintores, ventilación, autorestadores”, precisa.

CFE se deslinda de operación de mina

En tanto, a través de un breve comunicado, firmado por Luis Bravo Navarro, coordinador de Comunicación Corporativa de la Comisión Federal de Electricidad desmintió que la mina de Múzquiz sea proveedora de carbón del organismo como se ha dicho.

“La Comisión Federal de Electricidad desmiente categóricamente que la mina donde ocurrió el lamentable accidente en Coahuila sea proveedora de carbón de la CFE, en consecuencia, era imposible que su director (Manuel Bartlett Díaz) estuviera enterado del estado de la mina”, escribió el vocero en el comunicado.

Y agregó que “lamentamos lo sucedido y expresamos nuestra solidaridad a los familiares”.

La mina donde ocurrió un lamentable accidente ayer 4 de junio no es proveedora de carbón de CFE. Lamentamos lo sucedido y expresamos nuestra solidaridad a los familiares. https://t.co/tPLlHsjvMM pic.twitter.com/2TusInkfN9 — Luis Bravo Navarro (@luis_bravon) June 5, 2021

Se derrumba mina de arrastre en Múzquiz

Ayer, se informó de un derrumbe en una mina de arrastre en el municipio de Múzquiz, en el estado de Coahuila, el cual dejó a varias personas atrapadas, se habla de 7 mineros, uno de ellos rescatado sin vida este sábado.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional así como de Protección Civil participan en las labores de rescate de los mineros en Múzquiz, en coordinación con equipo especializado de la empresa Minera del Norte Unidad MIMOSA.

Esta mañana, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que uno de los siete mineros atrapados en la mina de Múzquiz, Coahuila, fue localizado sin vida. La organización “Familia Pasta de Conchos” lamentó el deceso y expresó su solidaridad a sus familiares y amigos.

⚠️El @GobDeCoahuila, @STPS_mx, @CNPC_mx informan:



Equipos que laboran en la búsqueda y rescate de los trabajadores atrapados en la #mina #Micarán en #Múzquiz, #Coahuila, han localizado desafortunadamente el cuerpo de una persona sin vida, el cual ya ha sido recuperado. pic.twitter.com/2uNiP37k1J — Protección Civil México (@CNPC_MX) June 5, 2021

