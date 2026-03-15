“Nos quedaba a deber”: El calvario de Minerva, la artesana chiapaneca a la que intentaron arrebatarle sus sueños, identidad y cultura

Minerva, una artesana de Chiapas, le prometieron ayuda y un pago justo por las prendas que confecciona; sin embargo, lo que empezó con una promesa de salir adelante, terminó en en un calvario de 15 años de dudas, promesas rotas y la exigencia de renunciar a su identidad indígena.

“Los pedidos que nos hacía los entregábamos (...) No nos pagaba completamente, nos quedaba a deber”, compartió Minerva Guzmán, artesana chiapaneca.

De la primera al martirio: 15 años de deudas y promesas rotas con el “Proyecto Mongo”

Desde 2009, Minerva vivió en la Ciudad de México (CDMX) y conoció a Adriana Higuera, quien le propuso trabajar en un proyecto llamado “Mongo”, el cual le permitía a la artesana comercializar sus productos bajo el nombre de una marca.

Sin embargo, lo que parecía una gran oportunidad de trabajo, se convirtió en un martirio, pues la deuda siguió creciendo durante 15 años.

Entre el 2019 y el 2022, el panorama de Minerva ya no era alentador, pues la pandemia por Covid-19 la hizo regresar a Chiapas y el negocio dejó de ser negocio, al menos para ella.

“Desde que empecé, de cien pesos yo traté de subirle 20 pesos, le decíamos, pues ya el tiempo, los años, todo eso, entonces le voy a subir 20 pesos señora (...) Y ella decía: Minerva cómo me puedes hacer eso, no ves que las ventas están bajas”, compartió Minerva, para los micrófonos de Azteca Noticias.

El polémico acuerdo que casi le arrebata la identidad a Minerva

Hace unas semanas, Minerva decidió cobrar por la vía legal. Los abogados de Adriana propusieron pagarle 120 mil pesos; sin embargo, si Minerva quería obtener el pago, tendría que cederle los derechos del diseño, no hablar públicamente del tema, y lo peor, aceptar que ni ella ni los diseños pertenecen a la comunidad indígena.

“Las condiciones que me ponía era renunciar a lo que soy, indígena, de mi cultura, que soy de Tenejapa, renunciar a lo que yo hago, a mi trabajo todo eso, o sea cederle todo, me quería hacer firmar eso”, contó Minerva.

Azteca Noticias intentó contactarse con Adrian Higuera y su proyecto, para tener su versión de los hechos; sin embargo, todas sus redes sociales, así como su página web fueron cerradas.