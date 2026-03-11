“¿Ese es el nivel de la Corte?”: Redes estallan contra ministra de la SCJN por frase sobre nacidos “in vitro”

Una intervención de la ministra María Estela Ríos González encendió la polémica durante una sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que mencionara que las personas nacidas mediante fecundación in vitro “a lo mejor podríamos estimar que no forman parte de la familia”.

La declaración ocurrió mientras los ministros discutían una acción de inconstitucionalidad relacionada con una reforma en Chihuahua que amplía las facultades de una fiscalía especializada en violencia de género. Aunque el comentario se dio como parte de un ejemplo durante su argumentación, rápidamente generó reacciones por lo delicado del tema y por las implicaciones que podría tener al hablar de modelos familiares en pleno debate constitucional.

VIDEO: La polémica declaración de una ministra de la SCJN sobre la familia

La discusión se originó a partir de modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía estatal. Con la reforma, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género podría también atender asuntos vinculados con “la familia”.

Durante su participación, Ríos defendió la reforma argumentando que la violencia contra las mujeres no ocurre exclusivamente en espacios públicos o laborales, sino que con frecuencia tiene lugar dentro del ámbito familiar. En ese contexto, sostuvo que tanto mujeres como hombres forman parte de esa estructura y que las instituciones deben considerar ese entorno al momento de proteger a las víctimas.

Sin embargo, al desarrollar su argumento utilizó un ejemplo que desató la controversia. La ministra señaló: “Salvo quien haya nacido… no sé… mediante estos ‘invitro’, que hayan nacido invitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia”, frase que provocó sorpresa en el debate.

“Personas nacidas mediante fecundación in vitro NO FORMAN PARTE DE LA FAMILIA”: ministra Ríos González pic.twitter.com/Jmzpd7ru0f — Clips SCJN (@SCJN_Clips) March 10, 2026

Lejos de disipar la polémica, la ministra María Estela Ríos González continuó su intervención con una afirmación que terminó por profundizar el malestar. “A lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia, pero mujeres y hombres formamos parte de la familia”, dijo al intentar cerrar su argumento durante la discusión en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Redes sociales estallan contra la ministra de la SCJN

El video con las declaraciones de Ríos González comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde usuarios expresaron una fuerte crítica hacia la ministra y hacia el desempeño del pleno de la Corte.

Entre los comentarios que se multiplicaron en distintas plataformas destacaron cuestionamientos directos sobre su permanencia en el cargo. “¿Alguien con ese nivel de responsabilidad debería seguir formando parte del pleno de la SCJN?”, escribió un usuario. Otros mensajes fueron aún más duros: “Se les advirtió que esta Corte era como un puesto de mercado”, “Me pregunto si alguna vez habíamos tenido ministros con niveles tan bajos como los actuales”, “Una vergüenza esta Corte” y “Claramente se nota el nivel de ignorancia e incapacidad para estar en ese cargo”.

¿Quién es María Estela Ríos González, ministra de la SCJN?

Ríos, quien es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y anteriormente se desempeñó como consejera jurídica del Ejecutivo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, forma parte del máximo tribunal del país en un momento en el que cada palabra pronunciada en el pleno tiene peso político, jurídico y social.