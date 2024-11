Luis María Aguilar Morales concluirá cargo como ministro de la SCJN

Luis María Aguilar Morales culminará sus 15 años como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el próximo 30 noviembre próximo y este miércoles asistió por última vez como integrante de la Segunda Sala, especialista en asuntos administrativos y laborales.

El presidente en turno de esa sala, Alberto Pérez Dayán, resaltó algunos de los encargos que tuvo en su “carrera judicial” de poco más de medio siglo, entre los que figura la presidencia del máximo tribunal del país.

“Luis María Aguilar es un ministro querido en esta institución, con 55 años dedicados a la impartición de la justicia constitucional, nada hay aquí que le sea desconocido, su recorrido profesional es tan amplio como su vida misma, de mecanógrafo a ministro, ascendiendo ejemplarmente cada peldaño con trabajo y esfuerzo hasta presidir, incluso, este Poder. Es representante ejemplar de una carrera judicial impecable, completada exitosamente de principio a fin”, dijo Pérez Dayan.

Reconocen labor de ministro Luis María Aguilar

El presidente de la Segunda Sala reconoció el respeto que siempre tuvo con sus compañeros y su contribución en cada uno de los debates durante la resolución de los asuntos.

“Su participación robusteció los debates de esta Segunda Sala en todas y cada una de sus sesiones, esto no es ninguna exageración, siempre lo hizo de manera respetuosa y cordial, siempre con mesura, siempre con su sólida defensa, tratándose de sus convicciones, ello deja evidencia no solo de una comprensión de los principios del derecho y de su profundo conocimiento en materia constitucional, sino también de su sensible compromiso como juzgador”, abundó.

¿Por qué dejará el cargo el ministro Aguilar Morales?

Luis María Aguilar Morales fue de los ocho integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que presentaron su renuncia el 29 de octubre pasado para no participar en el proceso de elección popular de jueces, magistrados y ministros que establece la Reforma Constitucional al Poder Judicial de la Federación.

Durante este jueves se celebrará una sesión solemne en el edificio sede de Pino Suárez para despedir al ministro decano, quien como parte del programa pronunciará su último discurso en la más alta tribuna judicial del país.