Supermartes negro: ¿Por qué no se pudieron invalidar algunos puntos de la Reforma Judicial en la SCJN?

Fue un martes negro para la justicia mexicana, tras seis horas de intenso debate en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los puntos neurálgicos de la Reforma Judicial que atentan contra la división de Poderes, no se pudieron revertir.

Previo a la sesión había un ánimo de esperanza. Los trabajadores de la Corte aplaudieron a los ministros rumbo al salón de sesiones.

Sólo 7 ministros estuvieron dispuestos a defender la independencia judicial

La ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández abrió la discusión sabiendo que lo que ahí se determinará era de alto calado y de gran trascendencia para el futuro de nuestro país.

“Me dirijo a la sociedad para hacerles saber que somos conscientes del peso histórico que conllevará esta discusión. Con una mano en el corazón, me permito afirmarle a la Nación que cada una de las posiciones que mis compañeras Ministras y mis compañeros Ministros adopten estará presente el juramento que cada uno pronunció cuando inició su mandato: “Guardar y hacer guardar la Constitución de la República”, señaló la Ministra presidenta.

Había un ánimo esperanzador, acompañado de posicionamiento certeros por parte de algunos ministros. Los comprometidos con la independencia y la autonomía llegaron preparados para dar la batalla, pero no tuvieron oportunidad de levantar la voz como hubieran querido.

“Sin embargo, la Corte (sí) tiene la facultad de revisar los casos de sustitución constitucional en acción de inconstitucionalidad. Se tiene esta facultad porque, siguiendo los razonamientos del proyecto, el Poder Reformador es, por definición, un Poder Constituido y no Constituyente.”, puntualizó el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Fue el Ministro Alberto Pérez Dayán quien votó por no entrar a la discusión de la Reforma Judicial

Y es que cuando todo hacía suponer que los ocho ministros que presentaron sus renuncias para no someterse al voto popular arremeterían contra la Reforma Judicial, Alberto Pérez Dayán se pronunció por no entrar a la discusión de la reforma constitucional.

“Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevado irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad.”, dijo el ministro Pérez Dayán.

Faltó el voto de un ministro para defender la división de Poderes

Con ese pronunciamiento no se alcanzaron los 8 votos de 11 que se requieren para expulsar esos puntos negros de la Reforma al Poder Judicial.

Sin embargo, fueron suficientes para desestimar el proyecto del ministro Juan Luis Alcántara Carrancá que defendía la división de Poderes.