¡Justicia para Regina! Así murió la niña por negligencia médica y desabasto en Hospital Infantil

Regina, una niña de 14 años diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda, enfrentó no solo el cáncer, sino también la falta de medicamentos esenciales en el Hospital Infantil de México. Su familia denuncia negligencia médica y desabasto persistente, un problema que afecta a miles de pacientes oncológicos en México desde 2018.

A pesar de promesas oficiales sobre el abasto garantizado para 2024, la realidad en hospitales públicos sigue siendo crítica, poniendo en riesgo la vida de muchos niños y generando reclamos por justicia y atención digna.

La batalla de Regina contra la leucemia y el desabasto

Hace un año, Regina fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda; sin embargo, el problema actual en el hospital no era solo la enfermedad, sino la falta de medicamentos. Viridiana Alvarado, madre de Regina, explicó: “Llevo un mes sin poder surtir una receta con gabapentina, que es un medicamento para el dolor de los huesos.”

Negligencia y denuncia ante la Fiscalía General de la República

Regina estuvo hospitalizada más de 10 días en el Hospital Infantil de México, Instituto Nacional de Salud, donde lamentablemente murió el pasado 14 de junio. Su madre relató: “había perdido fuerzas, dejó de comer y dejó de hacer del baño”. Andrea Rocha, abogada de la familia, denunció: “No hicieron nada y la vinieron a operar ya cuando fue demasiado tarde”.

La familia asegura que Regina no murió a causa de la leucemia y ya interpuso una denuncia por homicidio contra el hospital Federico Gómez. Rocha afirmó: “En este caso le estamos haciendo en contra del hospital Federico Gómez por los delitos de homicidio”.

La búsqueda de justicia y el llamado a alzar la voz

Ante la falta de respuesta del Instituto Nacional de Salud, la familia de Regina exige justicia para la niña que falleció a los 14 años. Viridiana Alvarado expresó con dolor: “Nada me va a regresar a mi hija, Regina ya no tiene voz, lo único que podemos hacer como papás es alzar la voz para que no sigan pasando estas cosas”.

Esta historia refleja la crisis de desabasto de medicamentos y presuntas negligencias médicas que amenazan la vida de miles de niños en México.