Otro hombre muere a tiros por agentes de ICE en Minneapolis; es la tercera vez en menos de un mes

Minneapolis registra su tercer tiroteo de ICE en este mes. Un hombre murió este 24 de enero, en medio de protestas por el uso de la fuerza y detenciones de menores.

Agentes federales se mantienen en medio de gases lacrimógenos para dispersar a las personas reunidas cerca de la escena donde agentes federales dispararon fatalmente a un hombre mientras intentaban detenerlo, en Minneapolis, Minnesota , EE. UU., el 24 de enero de 2026.
Ciudadanos de Minneapolis exigen el fin de los operativos armados de ICE, mayor control civil y sanciones contra los agentes involucrados | Reuters
Notas,
Mundo

Escrito por:  Viridiana Castillo

Con información de: Agencias

La ciudad de Minneapolis volvió a ser escenario de un tiroteo protagonizado por agentes federales de inmigración, luego de que este 24 de enero de 2026 un hombre muriera durante un operativo, convirtiéndose en el tercer caso armado relacionado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en lo que va del mes.

El nuevo incidente ocurre en medio de una creciente tensión social por la actuación de ICE , señalada por el uso reiterado de fuerza letal, detenciones controvertidas y operativos en zonas residenciales, algunos de ellos cerca de escuelas y guarderías.

Desde inicios de enero, Minneapolis ha registrado una persona herida, una mujer muerta y ahora un nuevo fallecimiento, en una cadena de hechos que ha desatado protestas, críticas de autoridades locales y llamados a revisar los protocolos federales de inmigración.

24 de enero: tercer tiroteo de ICE en menos de un mes

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, agentes de ICE dispararon contra un hombre identificado por sus padres como Alex Pretti, un enfermero de 37 años, durante un operativo en Minneapolis , provocándole la muerte. Las autoridades federales aseguraron que los agentes actuaron en defensa propia y le aseguraron un arma, versión que volvió a generar cuestionamientos por la falta de detalles públicos inmediatos.

Autoridades locales y líderes comunitarios exigieron transparencia, mientras residentes denunciaron que los operativos federales se han intensificado sin coordinación clara con la policía municipal.

7 y 14 de enero: los otros dos casos que marcaron el mes

El primer tiroteo ocurrió el 7 de enero, cuando agentes mataron a Renee Good , una mujer estadounidense de 37 años, cuyo fallecimiento fue clasificado como homicidio por disparos múltiples efectuados por un agente federal, según el informe forense.

El segundo caso, el 14 de enero, agentes de ICE dispararon contra un hombre de origen venezolano, quien resultó herido en una pierna durante un operativo en el norte de la ciudad.

Estos dos episodios encendieron las alarmas entre funcionarios locales y defensores de derechos civiles, que advirtieron sobre un patrón de uso excesivo de la fuerza.

Menores detenidos: el caso de Liam Conejo Ramos y una niña de dos años enviada a Texas

La polémica se profundizó con la detención de Liam Conejo Ramos , un pequeño de cinco años arrestado junto a su padre durante un operativo, hecho que generó protestas por la forma en que se realizó la intervención.

Además, ICE fue señalada por trasladar a una niña de dos años a Texas, pese a que un juez había ordenado que no fuera separada, lo que provocó condenas de organizaciones civiles y cuestionamientos legales sobre el cumplimiento de resoluciones judiciales.

Protestas y presión política en Minneapolis

Tras el tercer tiroteo, manifestantes volvieron a salir a las calles para exigir el fin de los operativos armados de inmigración, mayor control civil y sanciones contra los agentes involucrados.

Autoridades municipales reiteraron que no tienen control directo sobre las acciones federales, pero urgieron a revisar la estrategia que ha dejado tres episodios armados en apenas tres semanas. Además, el gobernador Tim Walz , dijo en conferencia de prensa que la administración Trump ha golpeado fuertemente a Minnesota y exige un alto a las operaciones armadas de ICE .

