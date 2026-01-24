Otro hombre muere a tiros por agentes de ICE en Minneapolis; es la tercera vez en menos de un mes
Minneapolis registra su tercer tiroteo de ICE en este mes. Un hombre murió este 24 de enero, en medio de protestas por el uso de la fuerza y detenciones de menores.
La ciudad de Minneapolis volvió a ser escenario de un tiroteo protagonizado por agentes federales de inmigración, luego de que este 24 de enero de 2026 un hombre muriera durante un operativo, convirtiéndose en el tercer caso armado relacionado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en lo que va del mes.
El nuevo incidente ocurre en medio de una creciente tensión social por la actuación de ICE , señalada por el uso reiterado de fuerza letal, detenciones controvertidas y operativos en zonas residenciales, algunos de ellos cerca de escuelas y guarderías.
🚨 CONFIRMED: The man shot by federal agents in Minneapolis has died, Minneapolis Police Chief Brian O’Hara tells the Star Tribune.— Brian Allen (@allenanalysis) January 24, 2026
Sources say ICE tried to order local police off the scene.
O’Hara refused and told officers to preserve it.
The BCA is now en route.
DHS claims… pic.twitter.com/7f8dUeDiBI
Desde inicios de enero, Minneapolis ha registrado una persona herida, una mujer muerta y ahora un nuevo fallecimiento, en una cadena de hechos que ha desatado protestas, críticas de autoridades locales y llamados a revisar los protocolos federales de inmigración.
24 de enero: tercer tiroteo de ICE en menos de un mes
De acuerdo con reportes de agencias internacionales, agentes de ICE dispararon contra un hombre identificado por sus padres como Alex Pretti, un enfermero de 37 años, durante un operativo en Minneapolis , provocándole la muerte. Las autoridades federales aseguraron que los agentes actuaron en defensa propia y le aseguraron un arma, versión que volvió a generar cuestionamientos por la falta de detalles públicos inmediatos.
Autoridades locales y líderes comunitarios exigieron transparencia, mientras residentes denunciaron que los operativos federales se han intensificado sin coordinación clara con la policía municipal.
At 9:05 AM CT, as DHS law enforcement officers were conducting a targeted operation in Minneapolis against an illegal alien wanted for violent assault, an individual approached US Border Patrol officers with a 9 mm semi-automatic handgun, seen here.— Homeland Security (@DHSgov) January 24, 2026
The officers attempted to… pic.twitter.com/5Y50mYONGH
7 y 14 de enero: los otros dos casos que marcaron el mes
El primer tiroteo ocurrió el 7 de enero, cuando agentes mataron a Renee Good , una mujer estadounidense de 37 años, cuyo fallecimiento fue clasificado como homicidio por disparos múltiples efectuados por un agente federal, según el informe forense.
BREAKING: Renee Good, 37 mother of three, identified as woman shot dead by ICE agent in Minneapolis today. pic.twitter.com/7XOhjYac5G— The Spectator Index (@spectatorindex) January 7, 2026
El segundo caso, el 14 de enero, agentes de ICE dispararon contra un hombre de origen venezolano, quien resultó herido en una pierna durante un operativo en el norte de la ciudad.
Protesters Confront ICE After Agents Shoot Shovel-Wielding Venezuelan National— News is Dead (@newsisdead) January 15, 2026
Tensions boiling in Minneapolis as anti-ICE protesters surrounded federal agents, screaming "murderers" following a second officer-involved shooting in less than a week.
According to federal… https://t.co/YtoKOsV6NS pic.twitter.com/HcCwqW6F43
Estos dos episodios encendieron las alarmas entre funcionarios locales y defensores de derechos civiles, que advirtieron sobre un patrón de uso excesivo de la fuerza.
Menores detenidos: el caso de Liam Conejo Ramos y una niña de dos años enviada a Texas
La polémica se profundizó con la detención de Liam Conejo Ramos , un pequeño de cinco años arrestado junto a su padre durante un operativo, hecho que generó protestas por la forma en que se realizó la intervención.
Liam Ramos is just a baby. He should be at home with his family, not used as bait by ICE and held in a Texas detention center.— Kamala Harris (@KamalaHarris) January 22, 2026
I am outraged, and you should be too. pic.twitter.com/djr2z1AG0N
Además, ICE fue señalada por trasladar a una niña de dos años a Texas, pese a que un juez había ordenado que no fuera separada, lo que provocó condenas de organizaciones civiles y cuestionamientos legales sobre el cumplimiento de resoluciones judiciales.
Protestas y presión política en Minneapolis
Tras el tercer tiroteo, manifestantes volvieron a salir a las calles para exigir el fin de los operativos armados de inmigración, mayor control civil y sanciones contra los agentes involucrados.
Autoridades municipales reiteraron que no tienen control directo sobre las acciones federales, pero urgieron a revisar la estrategia que ha dejado tres episodios armados en apenas tres semanas. Además, el gobernador Tim Walz , dijo en conferencia de prensa que la administración Trump ha golpeado fuertemente a Minnesota y exige un alto a las operaciones armadas de ICE .