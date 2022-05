Nadie ha lanzado tantos misiles desde la II Guerra Mundial como Rusia

La lucha contra las tropas de Rusia en el este de Ucrania, en la región histórica de Donbas, donde están las provincias de Donetsk y Lugansk, ha alcanzado su “máxima intensidad”, según ha dicho este jueves el viceministro de Defensa del país, Ganna Maliar. “Los combates han alcanzado su máxima intensidad y nos espera una etapa larga y extremadamente difícil”, ha dicho Maliar. Ningún país ha lanzado tantos misiles desde II Guerra Mundial.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha cifrado en 3,974 los civiles muertos y 4,654 los heridos por ataques y bombardeos en territorio ucranio desde la invasión rusa el pasado 24 de febrero.

Tropas rusas tienen en su poder a unos 8,000 prisioneros



Las tropas rusas tienen en su poder a unos 8,000 prisioneros de guerra ucranios en las provincias de Lugansk y Donetsk, los dos territorios del este de Ucrania que conforman la región de Donbas. Así lo ha asegurado este jueves un alto funcionario de la autoproclamada república autónoma de Lugansk.

El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, insistió en su discurso diario a la ciudadanía en que necesita armas para combatir a Rusia. Pidió a los aliados de Ucrania “una ayuda total” para combatir la ofensiva “extremadamente feroz” en el este. “Sin excepciones, sin restricciones”, ha afirmado. “Lo suficiente para ganar. Eso es lo de lo que hablan los que realmente valoran a la gente”.

El canciller alemán ha intervenido en el Foro de Davos y se ha mostrado convencido de que “Putin no ganará su guerra” y que “ya ha fracasado al no alcanzar sus objetivos estratégicos”. Cree que el presidente ruso “solo negociará seriamente la paz cuando se dé cuenta de que no puede quebrar la defensa ucrania”. “Debemos hacerle entender que no habrá una paz dictada; Ucrania no la aceptaría, ni nosotros tampoco”, ha dicho.

Ningún país ha lanzado tantos misiles desde la II Guerra Mundial como Rusia

Rusia ha disparado más misiles en la guerra de Ucrania que los que ha usado otro país en cualquier otro conflicto desde la II Guerra Mundial, un récord que, según expertos y datos obtenidos por la revista Newsweek, hacen pensar que Moscú ha fracasado en esta ofensiva, asegura la publicación estadounidense.

Según la revista, la campaña de bombardeos desarrollada por Rusia ha hecho poco para ayudar a ganar la guerra a su presidente, Vladimir Putin.

Un total de “2,154 misiles rusos impactaron en nuestras ciudades y comunidades en poco más de dos meses”, dijo la semana pasada el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. “El bombardeo ruso de Ucrania no cesa ni de día ni de noche”, subrayó.

El Banco Central de Rusia ha vuelto a reducir los tipos de interés, esta vez del 14% al 11%, al observar “una importante ralentización en el crecimiento de los precios”. Pese a registrar en los últimos datos semanales que las expectativas inflacionarias de empresas y consumidores se habían reducido para este año, la institución que dirige Elvira Nabiúllina advierte de que “las condiciones externas para la economía rusa siguen siendo difíciles, lo que limita significativamente la actividad”.

El Gobierno ruso no acepta las acusaciones occidentales de que está bloqueando las exportaciones de cereales de Ucrania”. Así lo ha afirmado este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una comparecencia ante los medios.

El Gobierno turco está mediando entre Rusia y Ucrania para abrir un corredor para las exportaciones de cereales ucranios, según ha informado un funcionario turco este jueves a la agencia Reuters. “Si se abre un corredor desde Turquía, estos cereales llegarán a los mercados que los demandan”, ha afirmado el funcionario, bajo condición de anonimato. “Las negociaciones están en marcha”, asegura.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, criticó hoy el “robo” de los activos rusos congelados y confiscados por parte de Occidente por la campaña militar rusa en Ucrania. “La violación de las reglas y las normas en el campo de las finanzas internacionales y en el comercio no conduce a nada bueno”, ha dicho.