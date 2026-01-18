Misiones médicas cubanas: ¿Colaboración o explotación laboral?

Las llamadas misiones médicas cubanas y los acuerdos de colaboración internacional han sido señalados por autoridades y especialistas como una posible forma de explotación laboral encubierta. Así lo ha advertido la Embajada de Estados Unidos en Cuba, que ha calificado este esquema como una práctica cercana al trabajo forzado, al considerar que vulnera derechos fundamentales de los profesionales enviados al extranjero.

De acuerdo con testimonios y análisis citados por especialistas, muchos médicos cubanos son trasladados a otros países bajo contratos que les restringen severamente su libertad. Entre las prácticas denunciadas se encuentran la retención del pasaporte, la vigilancia constante, la imposibilidad de renunciar o regresar a su país y la retención de hasta el 90% de su salario, recursos que terminan en manos del Estado cubano. “Cuando llevas a una persona a trabajar a otro país, le quitas el pasaporte, le retienes el sueldo y no le permites regresar, eso se llama esclavitud”, advirtieron expertos consultados.

A finales de 2023, el propio gobierno cubano reportó más de 22 mil trabajadores afiliados al régimen desplegados en al menos 53 países; de ellos, cerca del 75% eran médicos. Además, quienes deciden desertar enfrentan posibles penas de prisión en Cuba, lo que limita seriamente cualquier intento de abandonar estas misiones.

Médicos cubanos, con condiciones precarias en México

En México, el gobierno federal mantiene un registro de 3 mil 650 médicos cubanos contratados bajo este esquema. Algunos de ellos permanecen en zonas aisladas, como regiones montañosas de Guerrero, donde el regreso a casa se vuelve incierto y los contratos suelen extenderse sin claridad sobre su término. Incluso hay casos en los que los profesionales deben pasar fechas clave, como la Navidad, lejos de sus familias.

Este contexto ha generado preocupación internacional. En junio de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos impuso restricciones de visa a funcionarios de gobiernos centroamericanos y a sus familias por su presunto vínculo con el trabajo forzado del régimen cubano. Especialistas consideran que un escenario similar podría repetirse en México, ya que Washington tiene la facultad de aplicar medidas unilaterales.

Actualmente, el gobierno cubano recauda entre 6 mil y 8 mil millones de dólares anuales por la exportación de servicios profesionales, principalmente las misiones médicas, que representan su mayor fuente de ingresos en divisas.