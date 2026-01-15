Escándalo en el sistema de salud: Millones para médicos cubanos, centavos para pasantes mexicanos

El sistema de salud mexicano se encuentra en el ojo del huracán tras revelarse que el IMSS-Bienestar ha gastado $2.004 millones de pesos en servicios para médicos cubanos , mientras que los pasantes mexicanos sobreviven con salarios míseros.

Millones a Cuba y centavos a México

El régimen cubano se ha beneficiado significativamente de México , primero, el gobierno federal regaló 387 millones de pesos en libros de texto gratuitos, después, se exportaron miles de barriles de petróleo y ahora se financia a cuba con dinero del sistema de salud pública.

“No estamos en contra de los médicos cubanos, ellos también son víctimas, lo que estamos diciendo es un riesgo para la salud de los mexicanos y es una competencia desleal para los profesionales de la salud”, dijo Éctor Jaime, de la Comisión de Salud Cámara de Diputados.

En 2025, el IMSS Bienestar gastó dos mil cuatro millones de pesos en alimentación, transporte y hospedaje para los médicos cubanos.

Cuatro empresas fueron elegidas por adjudicación parcial y el instituto les otorgó contratos millonarios para dar esos servicios.

“Mientras que a un pasante mexicano de las mismas zonas a donde van estos cubanos, le pagan 4,000 pesos mensuales entonces”, explicó Éctor Jaime, de la Comisión de Salud Cámara de Diputados.

Una de las empresas es Pigudi Gastronómico SA de CV, hasta el 31 de diciembre del 2025 tenía contratos en Baja California, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.

Cada médico cubano costó 29 mil 450 pesos mensuales y a la empresa le pagaron más de 915 millones de pesos por los tres servicios.

Sin embargo, Pigudi Gastronómico no otorga servicios de alojamiento o transportación de personas. Su página de internet dice que solo se especializa en alimentación y transportación de alimentos.

“Nos dijeron que aquí transportaban gente y que pueden llevarla a donde necesitemos-nosotros a lo que nos dedicamos… son comedores industriales-ajá, tenemos el giro de comedores industriales, lo que transportan las camionetas son insumos de alimentos-o sea no transportan-nosotros no transportamos”, mencionan trabajadores de la empresa Pigudi Gastronómico.

Por si fuera poco, los servicios de transportación no llegaron a todos los médicos cubanos del país, en Guerrero algunos médicos se quedaron sin esta prestación.

“Afortunadamente, nosotros ahorita vivimos cerca, no cerca, cerca, pero a una distancia bastante asequible para llegar al hospital”, dijo un médico cubano anónimo.

Falta de especialistas en México

Especialistas advierten la falta de transparencia para conocer a detalle los contratos y las condiciones en las que viven los médicos cubanos.

“Hay una doctora cubana en guerrero, en la loma, que no recibe ni catering, ni transporte, ni alojamiento adecuado, vive en condiciones muy precarias y está recibiendo los 1300 dólares en la mano”, dijo Marlene Azor Hernández, Dra. en Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM.

El gobierno federal tiene un registro de tres mil 650 médicos cumpliendo acuerdos de cooperación. Mientras tanto, aquí se sigue padeciendo por la falta de especialistas para atender a los enfermos, pues no llegan a las comunidades más alejadas del país.

“Aquí en Tanchahuil, San Antonio, San Luis Potosí, nos hace falta, nos hace falta infraestructura en nuestra clínica”, dijo un habitante de la comunidad Tanchahuil.