Cientos viajan a Missouri para testificar el milagro de Wilhelmina

Gower, un pequeño y tranquilo pueblo en Missouri se ha convertido en un sitio que atrajo a miles de visitantes de un día tras otro tras la exhumación de los restos de la hermana Wilhelmina, quien fue fundadora de la orden de las hermanas Benedictinas de María, Reina de los Apóstoles. Madre Wilhelmina o Guillermina murió en 2019 a los 95 años y al momento de su entierro su cuerpo no recibió ningún tratamiento. Y un cuerpo incorrupto según la religión católica es un símbolo de santidad.

¡Miles fueron testigos de este impresionante suceso! Una multitud de personas acudió a visitar el cuerpo de Sor Wilhelmina Lancaster, religiosa que murió hace 4 años y cuyo cuerpo no embalsamado parece estar incorrupto. https://t.co/rDHrEkiJgE pic.twitter.com/yZwaR9gy2Q — ACI Prensa (@aciprensa) May 31, 2023

El cuerpo fue exhumado por un proyecto de construcción y los restos de la hermana serían depositados al interior de la capilla pero cuando esperaban encontrar sólo restos oseos, encontraron el cuerpo incorrupto de la hermana Guillermina con su hábito intacto. La noticia corrió como pólvora. El monasterio preparó una vitrina para exhibir el cuerpo al tiempo que la diócesis local dijo que investigará el hecho pero advirtió que los restos de Wilhelmina no deben ser venerados ni tratados como reliquias hasta que concluyan la investigación.

Esta situación poco importó a los católicos de alrededor, pues han llegado decenas de perosonas a Gower para ser testigos de este hecho considerado por muchos como un "milagro" y un testimonio de Dios.

¿Quién fue Sor Wilhelmina o Guillermina?

Nació el 13 de abril en 1924 que era Domingo de Ramos, en San Louis, Missouri, fue bautizada como Mary Elizabeth Lancaster. Tenía cuatro hermanos y ella fue la segunda.

Desde que tenía 9 años, cuando hizo su primera comunión, hermana Guillermina estaba convencida de seguir su vocación religiosa, decía que el mismo Jesús se le apareció y la invitó a seguirlo, de hecho dijo alguna vez que Jesús era tan hermoso que le fue imposible negarse a seguirlo.

A los 13 años solicitó unirse a la congregación de las Hermanas Oblatas de la Providencia en Baltimore, una de las dos únicas Órdenes religiosas para mujeres negras o hispanas pero fue rechazada en ese momento por su edad, pero tiempo después se unió a ésta Órden en la que permaneció por más de 50 años.

La hermana Wilhelmina sobrevivió a un ataque con cuchillo por parte de un estudiante, cuando trabajaba como maestra en Baltimore, según testigos, el hábito que portaba le salvó la vida.

A los 70 años de edad, Guillermina empacó salió a fundar su propia congregación.

Sor Wilhelmina sufrió discriminación y lucho porque ésta no exisitiera en la iglesia, dice el Doctor Shannen Williams de la Universidad de Dayton.

Otros casos de restos incorruptos

En la historía de la Iglesia Católica se han encontrado apenas un centenar de casos. El caso de Santa Bernardita de Soubirous, la vidente de la aparición de la Virgen de Lourdes impresionó porque su rostro aún hoy en día muestra paz y felicidad, de igual manera los restros de Jacinta que con su prima Lucía fueron emisiarias del mesaje de la Virgen de Fátima, se descubrió su cuerpo incorrupto, años después de su muerte.

