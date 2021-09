Modelo colombiana muestra cómo quedó tras una mala cirugía estética

La modelo colombiana Elizabeth Loaiza atraviesa por un difícil momento luego de que parte de su cuerpo quedara destruido por una mala cirugía estética.

En su intento por querer aumentar sus glúteos, la ex reina de belleza se sometió a una cirugía estética sin imaginar que esa decisión le arruinaría la vida y la llevaría a ingresar de emergencia a un hospital para luchar por su vida.

Te puede interesar: Médico denuncia presuntas irregularidades en hospital Rubén Leñero

La modelo colombiana utilizó sus redes sociales para narrar su experiencia y que otras mujeres la tomen como ejemplo antes de someterse a un procedimiento estético.

A través de sus historias de Instagram, Elizabeth Loaiza publicó algunas fotografías de cómo quedó su trasero tras la mala cirugía que le practicaron, en donde se ven “los estragos del veneno” que le inyectaron y señala que en esa zona “se me murió la piel”.

La modelo colombiana contó que hace un año y medio se sometió a una cirugía estética para aumentar sus glúteos, pero le inyectaron biopolímeros, por lo que explicó cuáles fueron los resultados de esa sustancia en su cuerpo.

“Hacerme necrosis de piel en una parte de las nalgas (matarme el tejido), quemarme y regarme el biopolímero a las caderas, a la parte de atrás de las piernas y a la espalda”.

También comentó que prefirió usar esa técnica por desconocimiento, y para evitar una cicatriz en su cuerpo, sin saber de los riesgos que eso representaba para su salud.

“Al principio por desconocimiento uno prefiere técnica cerrada por el cuento de la cicatriz tan grande que deja la abierta pero, de haber sabido esto, hubiera decidido desde el primer día esta “chimba” como le digo yo de cariño a mi cicatriz”.

Después de su terrible experiencia, la modelo colombiana hizo un llamado a sus seguidores para amar su cuerpo tal como es, y evitar acudir con malos médicos cirujanos.

“Todo esto me atreví a mostrarlo, saqué fuerza de todos lados y dije: yo soy muchísimo más que unas nalgas bonitas y la cola no me define. Y quiero transmitir este mensaje a cada una de las víctimas de este veneno”, agregó Elizabeth Loaiza.

Elizabeth Loaiza pide al Congreso de Colombia prohibir el uso de biopolímeros en el país

El pasado 31 de agosto, la influencer presentó un proyecto ante el Congreso de Colombia para crear una ley que castigue a los cirujanos plásticos que utilicen este tipo de sustancias, así como brindar respaldo a quienes hayan sido víctimas de una mala cirugía estética.

“El objetivo principal es incluir en el plan obligatorio de salud la atención a las víctimas de biopolímeros”, compartió.

Te puede interesar: Estancia infantil no deja de operar durante toda la pandemia