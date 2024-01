“He enfrentado barreras raciales”: Ucraniana es elegida como Miss Japón 2024 y desata polémica

Karolina Shiino, una mujer de 26 años nacida en Ucrania, fue elegida por el jurado del concurso de belleza Miss Japón 2024, lo que desató críticas en redes sociales debido a sus rasgos y su nacionalidad.

La joven modelo, quien nació en Europa, pero vive desde hace 20 años en el país del sol naciente y está naturalizada japonesa, recibió la corona y en su discurso de aceptación afirmó que ha enfrentado “barreras raciales”.

“Vivo como una persona japonesa, pero tengo que decir que ha habido barreras raciales que significa que hubo muchos casos donde no fui aceptada. Me siento muy agradecida de que realmente me hayan aceptado como una japonesa”, mencionó Shiino entre lágrimas.

改めて、ミス日本コンテスト2024



👑ミス日本グランプリ 椎野カロリーナさん

🚰ミス日本水の天使 安井南さん

🌳ミス日本みどりの大使 安藤きらりさん

🚢ミス日本「海の日」 有馬 佳奈さん

👘ミス日本ミス着物 安藤きらりさん

✨ミス日本準ミス日本 石村 彩華さん



Karolina Shiino, con rasgos caucásicos, generó un debate en las redes sociales de Japón, ya que algunos consideran que no es lo suficientemente japonesa para el concurso. Los requisitos para participar consisten en ser una mujer soltera de entre 17 a 26 años con nacionalidad nipona.

“Esta persona que fue elegida Miss Japón ni siquiera es una mezcla con japonés, sino puramente ucraniana”, “Ella étnicamente es 0% japonesa y ni siquiera nació en Japón” escribieron algunas personas en la red social X, antes conocida como Twitter.

En tanto que otras personas defendieron el triunfo de Shiino, “¿Que tiene de malo que una persona japonesa sea elegida Miss Japón?”, cuestionó un usuario, al resaltar que la modelo tiene nacionalidad nipona y lleva dos décadas viviendo ahí.

La modelo es la primera japonesa naturalizada en ganar el certamen. En 2015, Ariana Miyamoto fue la primera mujer birracial en ser conocida como Miss Japón. En esa ocasión, la participan, de madre japonesa y padre afroamericano, también generó conversaciones sobre si una persona de mezcla racial podría ser elegible para ganar la competencia.

Al pasar de los años, Japón ha abierto aún más sus puertas a los extranjeros como forma de revertir su decreciente tasa de natalidad, una de las más bajas del mundo.