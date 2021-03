Moderna comienza estudio de vacuna Covid-19 en niños

(Reuters) - Moderna Inc comenzó a administrar a niños de entre seis meses a menos de 12 años dosis de su vacuna contra el Covid-19 -mRNA-1273- en un estudio de etapa media-final, dijo la compañía.

El estudio evaluará la seguridad y eficacia de dos dosis de ARNm-1273 administradas con 28 días de diferencia y tiene la intención de inscribir a unos 6 mil 750 niños en los Estados Unidos y Canadá.

La vacuna ya ha sido autorizada para uso de emergencia en estadounidenses mayores de 18 años.

En un estudio separado que comenzó en diciembre, Moderna también empezó a probar la ARNm-1273 en adolescentes de entre 12 y 18 años.

El último estudio se está llevando a cabo en colaboración con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado.

Dinero y talento se mueven al sector del ARN mensajero



El éxito de las vacunas contra el Covid-19 basadas en el ARN mensajero (ARNm) está allanando el camino para usar la nueva tecnología no sólo en otras vacunas, sino posiblemente para la fibrosis quística, el cáncer y otras enfermedades de difícil tratamiento.

Los científicos dicen que el ARNm tiene el potencial de atacar enfermedades a las que no pueden llegar los fármacos convencionales.

La autorización de emergencia en Estados Unidos de las vacunas, una de Moderna Inc y otra de los socios Pfizer Inc y BioNTech SE, y de sus procesos de fabricación basados en genes ha demostrado que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) está abierta a un uso más amplio de esta tecnología hasta ahora no probada, según entrevistas a ocho expertos del campo del ARNm.

Miles de millones de dólares de capital han entrado en las empresas dedicadas al ARNm gracias a las mejores expectativas, cientos de millones sólo en los últimos meses. Y, con la aceptación de la FDA, el campo está atrayendo a los mejores talentos científicos, dijeron los expertos.