Monreal plantearía cambios en reforma eléctrica para evitar demandas

El senador de Morena, Ricardo Monreal, rechazó que su permanencia al frente de la coordinación de la bancada esté subordinada a la aprobación de la reforma eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aunque sí prevé que sugerirá cambios que eviten desde demandas hasta violaciones a la Constitución.

Monreal dijo que ante la falta de acuerdos no está obligado a lo imposible.

No, no está subordinado a eso, porque yo no estoy obligado a lo imposible. Yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo.

Monreal recordó que él fue uno de quienes mostró su rechazo a la actual reforma eléctrica que se aprobó en el sexenio pasado, por lo que asegura que es congruente su postura en el tema, pero consideró que es necesario continuar escuchando a los empresarios que tienen diversos planteamientos.

Ricardo Monreal asegura que apoya la #ReformaEnergética del presidente @lopezobrador_ , pero considera que se puede enriquecer y mejorar. pic.twitter.com/5PfCDkGNOM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 3, 2022

Monreal prevé que parlamento nutra la reforma eléctrica

Todo esto, dijo, será en beneficio del país. También estimó que es indispensable reflexionar sobre la necesidad de que las partes se puedan mover de sus posiciones originales en el asunto con el único fin de lograr los acuerdos que se buscan.

“Soy congruente, pero creo que debemos seguir escuchando a los empresarios y creo que debemos mover nuestras posiciones originales para poder lograr un acuerdo amplio. Ahora está en la Cámara de Diputados, está en parlamento abierto, pero yo espero que del parlamento abierto surja algo, porque si no, no vale la pena que abran expectativas y finalmente no se modifique nada”.

Aclaró que aunque apoya la propuesta del presidente sobre la reforma eléctrica , estima que se le pueden aplicar cambios para mejorarla y enriquecerla, pues para eso es el parlamento abierto.

“El parlamento abierto tiene ese propósito, de que puedan escuchar a todos y mejorar, enriquecer la Iniciativa. El propósito fundamental es recuperar la soberanía energética y yo estoy de acuerdo. Voy a respaldar la Iniciativa del Presidente. Pero podríamos enriquecerla en los próximos días, semanas”.

Adelantó el legislador que en su momento presentará las observaciones a la reforma eléctrica que evitarán incurrir en violaciones constitucionales o en la posibilidad de demandas millonarias contra el país.

“Entonces, voy a esperar, pero obviamente sí tengo observaciones personales y puntuales para no incurrir ni en violaciones constitucionales, ni en posibilidades de demandas millonarias contra el Estado Mexicano”, concluyó.