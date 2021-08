Monreal se mantiene firme en la coordinación de Morena en el Senado

Ciudad de México. En conferencia de prensa, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal aseguró que se mantiene firme en su encargo al frente de la bancada. Señaló que cuenta con el respaldo de sus compañeros, sin embargo indicó que de no ser así, pues que soliciten su revocación de mandato.

“Sí, claro, me mantengo si los compañeros lo deciden, me mantendré y si no, que revoquen mi mandato”.

Destacó que siempre se ha sometido a la aceptación por lo que no es extraño que se mencionen especulaciones. Sin embargo insistió en que son sus compañeros senadores los que deciden.

“No, no. Me imagino que los compañeros están haciendo lo propio, pero yo estoy sometido a la aceptación; no ahora, sino siempre, desde el primer día que se me designó, siempre he estado sometido al voto de la mayoría de los compañeros, así es que no es extraño. Ellos son los que deciden y yo siempre me someto a la mayoría”.

Viernes y sábado se llevará a cabo plenaria de senadores de Morena

También se refirió al tema de la Ley de Revocación de Mandato. Indicó que pretenden que sea el primer asunto que se aborde en septiembre al inicio del periodo legislativo.

“Deseamos que la primera sesión del Periodo Ordinario se discutan tres leyes: Revocación de Mandato, en primer lugar. La de la Armada, que salió por unanimidad de la Comisión de Marina. Y la de la prohibición para seguir usando animales para la elaboración de cosméticos o experimentos que nos parecen incorrectos. Queremos sacar esas tres leyes el primer día de sesiones. Más tarde me reuniré con los coordinadores de los grupos parlamentarios para ir avanzando en la agenda y en los días que vamos a sesionar”.

Informó que la reunión Plenaria de los senadores de Morena se llevará a cabo este viernes y sábado.



“El viernes y el sábado nos reuniremos en Xicoténcatl en la Plenaria, todo el Grupo Parlamentario, y tenemos entre otras cosas, la presencia del Secretario de Hacienda, del Fiscal General de la República, de Delfina Gómez y habremos de invitar también a la inauguración, al Presidente de Morena, Mario Delgado. Son dos días de trabajo y son dos días de exposiciones de senadores. El viernes son los cuatro, cinco funcionarios, y el sábado ya es trabajo interno, de iniciativas y de Agenda Legislativa”.