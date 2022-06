¿Cómo operan las bandas de los montachoques en la CDMX?

“Me pagas o te reviento tus cristales, uta, madre, órale cabrón”, fueron las palabras de bandas de delincuentes que operan en la Ciudad de México (CDMX) y la zoa conurbada, conocido como montachoques o choca choca, cómo operan y con cuánto se castiga en la capital esta modalidad de extorsión.

“Es este fraude combinado con extorsión que se genera cuando alguien finge que fue golpeado por nosotros o nos golpea por atrás para que haya una distracción y una situación confusa”, explicó Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX.

A través de redes sociales, en los últimos tres años las denuncuas se volvieron una constante de este delito. El pasado 5 de junio Ismael fue víctima de los montachoques cuando circulaba en el Viaducto de la CDMX.

“Uno de ellos avienta su carro, un coche blanco contra el mío y yo me vengo a detener. Se bajan y uno de ellos me empieza e golpear, me golpea en la cara, le digo dame un momento le voy hablar al seguro y a lo que se niegan, lo primero que empiezan a pedir es dinero, empezaron primero con 7 mil pesos y luego con 15 mil”, explicó la víctima de montachoques.

Israel narró que cuando su pareja logró llamar a la aseguradora y el ajustador llegó, ya había decenas de autos apoyando a los montachoques, por lo que decidió retirarse y pagar su golpe de más de 10 mil pesos y no denunciar.

“Es de esas veces donde no sabes si la vas a contar, si nada más va a quedar en el golpe, en los golpes físicos, o te van a hacer algo más ya no hicimos por levantar denuncia”, explicó.

Congreso de CDMX aumenta penas para montachoques o choca choca

De junio del 2021 a la fecha, Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX recibió 30 reportes de incidentes de los llamados montachoques , en los que conductores fueron las víctimas de extorsión con cantidades que van de los 500 a los 60 mil pesos.

Estos actos delictivos llevaron a los diputados del Congreso de la CDMX a acturar y reformar el artículo 236 del Código Penal del Distrito Federal para castigar penalmente esta modalidad de extorsión.

Ante la operación de los llamados #ChocaChoca o #Montachoques que extorsionan o roban a los automovilistas, la policía en #CDMX inició un operativo para tratar de detectar estos casos... Aquí algunas recomendaciones de la @SSC_CDMX ante este delito pic.twitter.com/G1RAae2KfW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 10, 2020

“Lo pusimos como agravante en el delito de extorsión, del 236 del Código Penal, es decir, pueden llegar hasta a 23 años de prisión aquellos que realicen montachoques ...”, explicó Luis Gutiiérrez Ureña, diputado del PAN.

Sin embargo, la cifra de los montachoques es muy alta, así que autoridades confían en la denuncia de parte de la ciudadanía, pues explicaron que aunque haya leyes que los castiguen a los montachoques, de poco sirven las leyes si no son detenidos los delincuentes.