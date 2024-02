Así operan los montachoques y qué hacer si intentan extorsionarte

Seguro has escuchado sobre los “montachoques”, conductores que pertenecen regularmente a grupos delictivos y que provocan accidentes viales de forma intencional, con el fin de extorsionar al otro automovilista involucrado. Es decir, le exigen dinero en efectivo, celulares o cualquier otro a cambio de no golpearlo.

Este delito ha incrementado en los últimos años. Esta práctica delictiva puede poner en peligro a las víctimas y a otros conductores o personas que estén cerca.

¿Cómo operan los montachoques?

Los delincuentes planean el acto. Primero identifican a su víctima, ven si va solo y cómo maneja. Para después acercarse a su vehículo y simular un choque.

Los modus operandi que se han detectado son: dos vehículos se emparejan al de su víctima. Uno por la derecha y otro por la izquierda. El de la izquierda hace un movimiento hacia la derecha con la intención de que la víctima intente esquivarlo al otro lado. En ese momento, el auto de la derecha se acerca para ser impactado.

Otra modalidad es que un auto frena de un momento a otro para que la víctima le pegue por atrás. O incluso, si la víctima no logró impactarlo, los delincuentes se echan en reversa. Regularmente se trata de golpes ligeros para provocar que la víctima se baje del auto y así continuar con su plan.

Al bajar ambos conductores, el delincuente preguntará si tienes seguro. Si no tienes, puede que intente convencerte de no llamar a una patrulla ni a su “supuesto seguro” para que no les cobren o se lleven su vehículo. También pueden empezar a pedir dinero a la víctima. En caso de no acceder, el delincuente comenzará a ponerse agresivo.

Los delincuentes se aprovechan del shock y la confusión del accidente para acusar a la víctima de ser la responsable del choque con el fin de exigir dinero y no involucrar a las autoridades ni a su supuesto seguro.

En algunos casos, los montachoques se pueden intentar comportar “buena onda”. Te dirán que el auto no es suyo, por lo que tratarán de prestarte un celular para que te pongas de acuerdo con el dueño y lleguen a una solución.

La persona al otro lado de la línea tendrá una voz amenazante, como los extorsionadores que llaman desde el reclusorio. Te dirá que es ex policía y te pedirá por el choque una cantidad que ni siquiera es lo que vale el auto con el que te pegó.

¿Cómo no ser víctima de un montachoques?

Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, dio algunas recomendaciones para no ser víctima de estos delincuentes.



Si te ves involucrado en un choque sospechoso, trata de mantener la calma y no bajes de tu vehículo . Tampoco bajes las ventanas ni respondas a provocaciones.

. Tampoco bajes las ventanas ni respondas a provocaciones. Llama a tu seguro . En caso de no tener, es mejor llamar a la autoridad mencionando que estás siendo víctima de un montachoques o extorsión. No que se trata de un accidente vial.

. En caso de no tener, es mejor llamar a la autoridad mencionando que estás siendo víctima de un o extorsión. No que se trata de un accidente vial. Contacta al 911 para que una patrulla te ayude. Sobre todo si los delincuentes se pongan agresivos. También puedes llamar al 52-08-98-98 en la Unidad de Contacto del Secretario.

para que una patrulla te ayude. Sobre todo si los delincuentes se pongan agresivos. También puedes llamar al en la Unidad de Contacto del Secretario. No trates de llegar a un acuerdo económico por los daños del auto. Espera a que llegue la autoridad o tu seguro.

Si ya llegó el personal del seguro, verifica que sea una persona autorizada, que tenga una identificación, uniforme y documentos legales.

También que el “supuesto seguro” de los extorsionadores tengan la documentación adecuada. A veces pueden ser falsas para apoyar la extorsión. Durante la verificación del personal, revisa que todo esté en orden y toma fotos y videos del auto implicado, sobre todo las placas y los datos de los delincuentes.



No pierdas de vista tus pertenencias como llaves, licencia de conducir, póliza de seguro.

Presenta tu denuncia ante el agente del Ministerio Público o un Juez Cívico para documentar el montachoque.

¿En qué zonas operan los montachoques?

Este tipo de extorsiones hacia los automovilistas van en aumento en vialidades de la Ciudad de México como Viaducto Miguel Alemán, Circuito Bicentenario, Miramontes, Calzada de Tlalpan, Periférico Adolfo López Mateos y Calzada Ignacio Zaragoza. Sin embargo, ocurre en todo el país.