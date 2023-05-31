¿Cuáles son los monumentos más visitados del mundo?

Cada país tiene sitios históricos, monumentos impresionantes y edificaciones que guardan un gran valor cultural y que por sí mismos son una razón para viajar. Mientras algunos monumentos son milenarios, como la Gran Muralla China, otros son famosos por ser producto del progreso de la humanidad.

Aunque los monumentos más visitados del mundo varían de acuerdo a factores como el turismo, la popularidad y la accesibilidad, estos son algunos de los más populares que existen.

La Gran Muralla China

Una de las estructuras más icónicas del mundo, la Gran Muralla China es una serie de fortificaciones construidas a lo largo de miles de kilómetros en el norte de China. Recibe millones de visitantes cada año. Es un destino turístico muy popular y recibe millones de visitantes cada año. En general, se estima que algunas secciones más accesibles y famosas de la Gran Muralla, como Badaling y Mutianyu, pueden recibir entre 10,000 y 30,000 visitantes diarios en temporadas altas.

¿Sabías que la Gran Muralla China es la estructura hecha por el hombre más larga del mundo, con una longitud de más de 21,000 kilómetros? pic.twitter.com/0965SguBBJ — Vero Pérez (@Vero08_90) May 24, 2023

La Gran Pirámide de Giza

La Gran Pirámide de Giza, la más grande y antigua de las pirámides de Egipto, construida como tumba del faraón Keops, en el siglo XXVI a.C. Se encuentra cerca de El Cairo y es un símbolo icónico de la antigua civilización egipcia. Además, una visita al monumento más visitado de Egipto no estaría completa sin visitar los alrededores de la pirámide, que incluyen otros monumentos y estructuras históricas, como la Esfinge y las pirámides de Menkaura y Khafre, que también atraen a turistas.

La Estatua de la Libertad

Ubicada en la isla de la Libertad en Nueva York, Estados Unidos, la Estatua de la Libertad fue un regalo de Francia a los Estados Unidos en 1886. Es un símbolo de la libertad y un importante atractivo turístico. Antes de la pandemia de Covid-19, se estima que la Estatua de la Libertad recibía alrededor de 4.5 millones de visitantes al año.

El Taj Mahal

Ubicado en Agra, India, el Taj Mahal es un mausoleo de mármol blanco construido por el emperador Shah Jahan en el siglo XVII en honor a su esposa. Es considerado como una joya del arte islámico y atrae a numerosos visitantes cada año. Antes de la pandemia, se estimaba que el Taj Mahal recibía alrededor de 7 a 8 millones de visitantes anualmente. Para controlar la afluencia de visitantes y preservar la belleza y estructura del Taj Mahal, las autoridades indias regularon el acceso y la limitación de la duración de las visitas.

India had been ruled by Muslims for about nine centuries, followed by two centuries of British rule. Both Muslims and British left their proud legacies in India, leave them apart and India has nothing much to be proud of, except mythical tales! An areal view of iconic Taj Mahal. pic.twitter.com/9FOfxAW0jM — Dr M.Ali Shaikh (@DrMAliShaikh) May 28, 2023

El Coliseo de Roma

El Coliseo de Roma, un antiguo anfiteatro romano ubicado en el centro de Roma, Italia. Construido en el siglo I d.C., es un testimonio impresionante de la arquitectura y cultura romanas y es uno de los monumentos más emblemáticos del Imperio Romano. Antes de la pandemia, se estima que el Coliseo de Roma recibía entre 4 y 6 millones de visitantes cada año. Para mejorar la experiencia de los visitantes y evitar aglomeraciones, se han implementado medidas para controlar el flujo de personas, como la venta de boletos en línea con horarios asignados.

La Ópera de Sídney

Situada en Australia, la Ópera de Sidney es conocida por su arquitectura distintiva con forma de velas de barco. Es uno de los centros culturales más importantes del mundo y una atracción turística muy popular y suele recibir visitas tanto para asistir a sus eventos y espectáculos, como para explorar el edificio y su arquitectura así como para aprender sobre su historia.