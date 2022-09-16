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Monumentos del mundo se unen a festejos patrios con colores de México

Edificios y monumentos del mundo se iluminaron con los colores de México como parte de los festejos patrios por el “212" aniversario de la Independencia.

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Monumentos del mundo se unen a festejos patrios con colores de México|“Twitter”

Escrito por: Arturo Engels

Como parte de los festejos patrios durante la jornada del 15 de septiembre (2022), algunos edificios y monumentos en diferentes partes del mundo fueron iluminados con los colores de la bandera de México (verde, blanco y rojo). Una peculiar manera de festejar un aniversario más del movimiento de la Independencia de México.

Edificios y monumentos al rededor del mundo se iluminaron de verde, blanco y rojo para unirse a los festejos patrios para celebrar el aniversario "212" de la Independencia de México.

Entre las naciones que se sumaron a los festejos patrios se destacaron Francia, Qatar, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Brasil y Canadá, que iluminaron de verde, blanco y rojo algunas de monumentos y edificios más emblemáticos.

A través de las redes sociales, algunas de las embajadas de México en diversas partes del mundo, compartieron sus celebraciones y unión a los festejos patrios por la Independencia de México.

Edificios y monumentos del mundo, se iluminan con los colores de México

El Empire State en Nueva York

Uno de los edificios más emblemáticos de Estados Unidos y conocido en el mundo, Empire State se iluminó de verde, blanco y rojo durante la noche de este 15 de septiembre (2022).

La Torre Eiffel en París

La icónica Torre Eiffel de París, lució con los colores de la bandera de México, como parte de festejos patrios por el aniversario de la Independencia.

El Burj Khalifa de Dubái

En Emiratos Árabes Unidos donde se encuentra el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa que se encuentra en Dubái fue iluminado con los colores verde, blanco y rojo para sumarse a los festejos patrios.

México en Qatar 2022

¡Así está brillando México en Qatar 2022 la noche de este 15 de Septiembre!, fue la publicación de la embajada de México en Qatar que acompañó de una fotografía desde la sede del mundial de Qatar.

Las cataratas del Niágara

En Canadá, las icónicas cataratas del Niágara lucieron en "tricolor" como parte de las celebraciones por aniversario "212" del inicio de la Independencia de México.

Festejan a México en el Mundo

Además, el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, compartió en su cuenta oficial en Twitter, más fotografías de ceremonias y festejos patrios que se efectuaron en diversas partes del mundo. En Varsovia, capital de Polonia, el puente Slasko-Dabrowski que pasa sobre el río Vistula, fue iluminado de verde, blanco y rojo en honor de la fiesta nacional de México.