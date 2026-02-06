¿A lo ratatouille? Reportan invasión de ratas en la CDMX, ¿en dónde es el foco de la plaga?

Personas que transitan a diario por el Paseo de la Reforma , en la colonia Juárez, CDMX, han lanzado una alerta pública ante la creciente plaga de ratas que se ha apoderado de los camellones y áreas verdes de esta emblemática avenida.

A través de videos difundidos en redes sociales , se observa cómo los roedores circulan libremente por las zonas turísticas, perdiendo el miedo a la presencia humana.

Así la plaga de ratas en Paseo de la Reforma, alistándose para el Mundial 2026. https://t.co/XFI94UGMJF — Saulo Magno (@Saulo_Magno_) February 4, 2026

Paseo de la Reforma: de postal turística a nido de ratas

Lo que debería ser un paseo agradable por una de las avenidas más bellas de México se ha convertido en una experiencia desagradable para muchos. Los camellones, que tradicionalmente lucen flores de temporada, ahora albergan madrigueras visibles a plena luz del día.

Los transeúntes denuncian que las ratas ya no solo aparecen de noche, sino que corren entre los pies de la gente durante la tarde, buscando restos de basura en los contenedores cercanos a las zonas de oficinas y hoteles.

¿Qué peligro representan las ratas para la salud humana?

La preocupación no es meramente estética; es una cuestión de salud pública. Las ratas son portadoras de enfermedades graves como la leptospirosis, la salmonelosis y diversos parásitos que pueden transmitirse fácilmente en zonas de alta convivencia.

Con el aumento de la población de roedores, el riesgo de que estos animales entren a los establecimientos de comida y viviendas es cada vez mayor, lo que podría desatar un brote infeccioso difícil de contener.

Previo al Mundial en Paseo de la Reforma Cdmx vecinos han denunciado varias veces una plaga de ratas, ratones que dan mal aspecto en las calles de la zona, de acuerdo con los afectados el gobierno de Clara Brugada no ha tomado cartas en el asunto a pesar de las constantes quejas. pic.twitter.com/HoTwEzvT9b — Alyx (@AlyxLopezxyz) February 4, 2026

¿Por qué hay tantas ratas?

La raíz del conflicto estaría en la gestión de los residuos. La gran cantidad de puestos de comida callejera y el flujo constante de turistas generan toneladas de basura que, si no se recolectan a tiempo, se convierten en el banquete perfecto para las ratas.

¿Así llegaremos al Mundial 2026?

Este problema cobra una relevancia mayor debido a que la Ciudad de México se prepara para recibir a miles de visitantes internacionales con motivo del Mundial de Fútbol 2026. Paseo de la Reforma es la cara que la capital muestra al mundo; permitir que una plaga de ratas persista en esta zona turística.

En lugar de callar a los medios porque no te pones a trabajar en los problemas de la ciudad. pic.twitter.com/xSdfRmcYVH — VERRONCCA (@Verroncca) February 4, 2026

¿Cómo podrían eliminar esta plaga de ratas?

Para poder eliminar la plaga, autoridades de la CDMX tendrían que implementar un plan que no solo incluya veneno o trampas (debido a la cantidad tan grande de roedores) sino también una limpieza profunda y el sellado de madrigueras.