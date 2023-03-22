Morena plantea que gobierno negocie cabotaje con sector aeronáutico y empresarial

Hoy Morena en la Cámara de Diputados analiza separar ese tema del cabotaje de la reforma a la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos, propuesta por el presidente López Obrador, con el fin de atender primero las medidas que permitirán recuperar la categoría 1 en seguridad aérea y garantizar la creación de una aerolínea del Estado.

Lo que se busca es que, al tratarse por separado por el cabotaje, dejarían que sea el gobierno el que emprenda la negociación con el sector de aviación, empresarial y todos los involucrados en el tema, tal como se hizo con el outsourcing.

Por lo que no habría fecha aún para dictaminar sobre cabotaje.

Y así lo explicó Ignacio Mier, líder de los diputados de la mayoría de Morena en San Lázaro, “y en ese momento estamos exactamente igual, dar un espacio para que sea el Gobierno el que haga el análisis. ¿Por qué el Gobierno? -Y se los quiero decir con toda precisión- Porque la Cámara hace leyes, no negocia…porque nosotros tenemos como instrumento el parlamento abierto, el dictamen en comisión, la discusión y el debate, y no la negociación porque eso se presta a otras interpretaciones”.

Morena busca acuerdos con fracciones parlamentarias para descongelar leyes

El coordinador de Morena adelantó que este jueves en la Junta de Coordinación Política buscarán llegar a un acuerdo con el resto de las bancadas que permita descongelar la reforma a las leyes de Aviación Civil y de Aeropuertos y separar los temas.

Y es que en las mismas fracciones parlamentarias hay posturas encontradas en torno a permitir que líneas extranjeras presten servicios de vuelos en el interior del país e incluso otros como Rubén Moreira coordinador del PRI, demandan analizar a fondo no solo el cabotaje sino todo lo referente al servicio que prestan las aerolíneas y los aeropuertos como cobro de la TUA, demoras, falta de personal y equipo de revisión obsoleto, entre otros.

