Adán Augusto frena reforma sobre cabotaje en México

El secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, en conjunto con la Cámara de Diputados, decidieron posponer la reforma que permitiría el cabotaje aéreo en el México.

“La Ley de Aviación Civil y Aeropuertos. Incluso un tema que ahora se discute, yo les pedí un espacio de tiempo para continuar conversando sobre él”, dijo el titular de la Segob.

Esta decisión se tomó a petición de la oposición, a fin de abrir un análisis más profundo con diversos sectores involucrados en el tema. Sin embargo, no hay fecha para que se retome el tema, pues solo se indicó que la pausa era breve.

El fin de la reforma de cabotaje aéreo es recuperar la categoría 1 de seguridad aérea seguridad aérea y establecerlo para que empresas extranjeras puedan operar vuelos regionales en el país. La iniciativa actualmente está en análisis de las comisiones de Comunicaciones y de Economía de la Cámara de Diputados.

¿Qué es el cabotaje aéreo?

El cabotaje aéreo se refiere a que las aerolíneas internacionales puedan ofrecer vuelos nacionales, ya que actualmente solo lo hacen las nacionales.

En diciembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) planteó una reforma con la que se busca permitir la operación de aerolíneas internacionales que permitan la competencia.

La iniciativa de AMLO busca modificar la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos, con la intención de abrir la competencia y de esta forma se reducirían los costos para los pasajeros aéreos, pues uno de los grandes problemas en México son los altos costos de los boletos para turismo o comercio.

Así como recuperar la categoría 1 de seguridad aérea y establecer el cabotaje para que empresas extranjeras puedan operar vuelos regionales en el país.

#ÚLTIMAHORA | El secretario de gobernación, @adan_augusto, pausó la reforma que permitiría el #cabotaje en el país.



Esta decisión se tomó a petición de la #oposición, a fin de abrir un análisis más profundo con los sectores involucrados.



No hay fecha para retomarlo. pic.twitter.com/90FFQs3fdb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 14, 2023

¿Qué beneficios tendrá el cabotaje aéreo en México?

Además de la competencia entre aerolíneas nacionales y extranjeras, también existen otros beneficios tanto pasajeros como para la economía de México con la reforma sobre el cabotaje.

