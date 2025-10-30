Morena recortará presupuesto a Poder Judicial, INE y Tribunal Electoral; reasignará 17 mil millones de pesos

Morena anunció que aplicará un recorte significativo en el Presupuesto de Egresos, reasignando alrededor de 17 mil millones de pesos que serán extraídos del Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La medida busca redirigir estos fondos a al menos cuatro rubros.

17 mil millones de pesos menos para órganos autónomos

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, anunció formalmente los cambios al presupuesto federal, confirmando que habrá una disminución en cuatro vertientes principales. La intención es financiar proyectos sociales, culturales y de infraestructura.

"Estimo que habrá reasignación de algunas partidas presupuestarias, habrá disminución en cuatro vertientes: el Poder Legislativo, que queda igual, no tiene ningún aumento. Se reduce al Poder Judicial el presupuesto planteado, se reduce el INE, se reduce el Tribunal Electoral... en total serán 17 mil millones de pesos aproximadamente", dio a conocer en conferencia de prensa del Senado.

🗳📌 MORENA RECORTARÁ AL PODER JUDICIAL E INE PARA REASIGNAR 17 MIL MDP



Ricardo Monreal anunció cambios al presupuesto donde quitarán recursos al Poder Judicial, al INE y al Tribunal Electoral.



Serán alrededor de 17 mil millones que serán reorientados rubros de educación,… pic.twitter.com/df4coVk0My — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) October 30, 2025

Los 17 mil millones de pesos que serán retirados de los órganos autónomos serán reorientados a cuatro rubros fundamentales: Educación, Infraestructura, Medio Ambiente y Cultura.

Presupuesto para 2026 tendrá un incremento del 5.9%

El ejecutivo federal plantea un gasto total de 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos, lo que implica un incremento de 891 mil 667.9 millones de pesos, 5.9% mayor en términos reales comparado con lo aprobado en 2025.

Hasta el momento, esta es la tabla de los organismos autónomos y el presupuesto 2026 previsto para cada uno:

