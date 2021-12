Morena recurrirá al TEPJF si el INE aplaza la revocación de mandato

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal indicó que en caso de que el Instituto Nacional Electoral (INE) determine aplazar la realización del ejercicio de revocación de mandato, su partido podría recurrir a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a fin de revocar este acuerdo.

El legislador añadió que es previsible que la mayoría de los consejeros aprueben esta propuesta que impulsa el presidente del INE, Lorenzo Córdova, y Ciro Murayama, “porque tienen una enorme influencia” al interior del Instituto.

A través de un comunicado el zacatecano consideró que la decisión para aplazar la revocación de mandato “se inscribe en la normalidad democrática y no hay que molestarnos ni tampoco enojarnos”.

Una vez que este acuerdo se emita y se apruebe, explicó, le queda a Morena, a los partidos y actores políticos, recurrir a la Sala Superior del Tribunal Electoral, para que pueda ser revocado. “Entonces, todavía falta un camino más o menos importante que recorrer desde el punto de vista jurisdiccional”, asentó el legislador en el comunicado. Ricardo Monreal también consideró lógica esta decisión de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, pues alegan que no tienen los recursos y, aunque en la Corte no les concedieron ninguna suspensión en la controversia constitucional que interpusieron por la disminución del presupuesto, el tema “está sub judice”.

Pero, acotó Monreal Ávila, “nadie debe de extrañarse tampoco, porque el partido que se sienta ofendido o que se sienta afectado en sus derechos, recurre al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, para que éste resuelva, en definitiva”. Algunos especialistas como Luis Carlos Ugalde politólogo y exconsejero presidente del IFE, hoy INE, han señalado que el proceso de revocación de mandato debe responder a una inconformidad generalizada de la sociedad con la forma de gobierno del presidente en turno, pero cuando esta no existe no se debe utilizar para confirmar o ratificar al mandatario pues no es este su propósito. De lo contrario, este ejercicio democrático ciudadano se desvirtuará y no servirá para cuando la sociedad, de manera legítima, pretenda remover del cargo a algún presidente por un malo o pésimo desempeño en sus tareas.