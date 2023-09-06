Morena va por recorte al Poder Judicial, propone eliminar fideicomisos

El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ignacio Mier Velazco propuso a través de un proyecto de decreto que se reformara el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en Materia de Fideicomisos, para establecer que no puedan existir otros fondos y fideicomisos de los que se establecen en la ley.

Mier Velazco afirmó, en su exposición de motivos, que con esta propuesta “se trata de construir un Poder Judicial independiente, imparcial y eficaz, auditable y austero. Asimismo, acusó que los recursos son utilizados para mantener los privilegios y excesos de los ministros y altos funcionarios de este poder.

De acuerdo con el morenista, son 14 los fideicomisos del Poder Judicial suman aproximadamente 20 mil 149 millones de pesos que incluso ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que han señalado como "privilegios" del poder.

Hoy presenté la iniciativa para eliminar los fideicomisos que tiene actualmente el Poder Judicial de la Federación.



Estos recursos son utilizados para mantener los privilegios y excesos de los ministros y altos funcionarios de este Poder.



Es un deber constitucional de la… pic.twitter.com/rSjTLxpbG6 — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) September 6, 2023

El diputado refirió que entre las prestaciones que reciben los magistrados se encuentran:



Apoyo a sus familiares.

Recursos para contratación de personal.

Estímulo de antigüedad.

Pago de defunción.

Ayuda de gastos funerarios.

Seguro de vida.

Los recursos deberán ser entregados por las unidades administrativas con funciones de tesorería a la Tesorería de la Federación.

Los fideicomisos en el Poder Judicial están distribuidos de la siguiente manera:



Suprema Corte de Justicia de la Nación: 6

Consejo de Judicatura de la Federal: 6

Tribunal Electoral: 2

AMLO mandará iniciativa para que ministros sean electos por medio del voto popular

En diversas ocasiones, incluso en su quinto Informe de Gobierno, el presidente López Obrador anunció que buscará enviar una reforma constitucional para que la población pueda elegir por voto directo a los jueces del Poder Judicial, así como los ministros de la Corte.

Asimismo, ha acusado que los magistrados ganan más que el mismo presidente de la República Mexicana, por lo que "no queda nada más que enviar una iniciativa de reforma más precisa".

Las dos iniciativas serán enviadas hasta después de las elecciones 2024, pues primero el partido guinda tiene que tener una mayoría calificada en el Congreso de la Unión y así poder votar y aprobar reformas.