Listas, acordeones y control electoral: Señalan irregularidades en selección judicial y candidaturas de Morena

En medio del reacomodo institucional que vive el país, crecen las críticas sobre la manera en que el gobierno federal y su partido están operando decisiones clave rumbo a los próximos procesos electorales. Las voces inconformes apuntan a una estrategia que, más allá de la narrativa oficial, buscaría consolidar el poder político mediante mecanismos cuestionables.

Uno de los focos principales está en la integración del nuevo Poder Judicial. De acuerdo con los señalamientos, aunque se difundió que cerca de 50 mil aspirantes se registraron para participar en el proceso de selección, en la práctica los resultados ya estarían definidos desde antes.

Las acusaciones apuntan a que la designación de perfiles se habría resuelto mediante listas previamente acordadas, lo que ha generado preocupación por la posible conformación de una Suprema Corte alineada a intereses políticos.

Designaciones adelantadas y simulación de procesos internos

El panorama se vuelve aún más complejo al mirar hacia la elección intermedia del próximo año, donde estarán en juego 17 gubernaturas, presidencias municipales y la renovación de la Cámara de Diputados. En este contexto, Morena se prepara para nombrar a sus candidatos bajo la figura de “coordinadores de defensa de la transformación”, una estrategia que ha sido señalada como un mecanismo para iniciar campañas de manera anticipada.

Críticos advierten que esta figura permite a los designados operar políticamente y manejar recursos antes de los tiempos oficiales, sin enfrentar sanciones. A esto se suma la percepción de que los procesos internos del partido son simulaciones, donde, pese a anunciarse amplias convocatorias, las decisiones finales recaen en un grupo reducido previamente definido.

Preocupación por uso de programas sociales con fines políticos

Otro de los puntos que ha encendido alertas es la posible utilización de los padrones de programas sociales con fines electorales. La inquietud se centra en que quienes han tenido acceso a la administración de estos registros ahora ocupan posiciones clave dentro del partido en el poder.

La activista política Jimena Villicaña advirtió que este escenario representa un conflicto de interés de gran escala.

“Es la confesión más cínica de cómo entienden el poder. No estamos hablando de cualquier funcionaria, sino de quien ha operado los padrones de beneficiarios. Es usar la pobreza como estructura electoral”, señaló.

Según estas críticas, el conocimiento detallado sobre quiénes reciben apoyos y en qué regiones podría convertirse en una herramienta de movilización política, lo que pondría en entredicho la equidad de las próximas elecciones.

Un escenario electoral bajo tensión

Con estos elementos sobre la mesa, el proceso electoral que se avecina se perfila como uno de los más controvertidos en años recientes. Mientras el oficialismo defiende sus métodos como parte de un proyecto de transformación, la oposición advierte sobre riesgos para la democracia y la transparencia.