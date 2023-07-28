Chocan Morena y PAN por Santiago Creel en presidencia de Cámara de Diputados

Morena amenaza impugnar lineamientos de INE para empujar que Creel deje el cargo: PAN acusa boicot para echar abajo controversias interpuestas por el panista. A pesar de que el bloque de Morena y del frente aplauden los lineamientos del INE para los procesos internos rumbo al 2024, persisten las diferencias.

El diputado de Morena, Hamlet García, anuncio que su partido impugna ante el Tribunal Electoral algunos puntos del acuerdo de Instituto, como el que avala la permanencia de servidores públicos en sus cargos.

“Insistimos en que los más sano para la equidad es que soliciten licencia. Esto cobra especial relevancia en el caso de la presidencia de la Mesa Directiva, porque, además de sus funciones materialmente legislativas, tiene funciones materialmente administrativas, manejo de presupuesto y también de comunicación, y eso pues es muy importante para garantizar equidad en la contienda. Es que no es lo mismo ser servidor público y apoyar a alguno de los aspirantes, que ahí está bien que se haga en tiempos libres, a ser servidor público y además contender como uno de los propios aspirantes, ahí los riesgos son mayores.

Acusa PAN a Morena de no querer equidad en la contienda electoral

Pero en el PAN no avizoran riesgos de afectar la equidad de la contienda y ni la Constitución prohíbe que un legislador participe en un proceso interno.

El diputado del PAN, Humberto Aguilar, acusó que el interés de Morena no está en la equidad de la contienda

“Ellos no quieren que soliciten licencia para defender la equidad en el proceso político, lo que quieren es poner a uno de ellos para que las decisiones que tomo el presidente de la Mesa Directiva en torno a las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron y a decirle a la corte cuales eran las exigencias de la cámara de diputados, las echen para atrás. el que Santiago sea diputado y presidente no introduce ningún elemento de inequidad a la contienda”, sostuvo el panista.

En lo que coinciden en Morena y el PAN es en que los lineamientos tienen su aplauso, pues, aclara lo que lo que pueden hacer y no pueden hacer los que participan en las contiendas internas de sus partidos.