Manuel Velasco explica desaire a presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo

El pasado fin de semana, un incidente en el Zócalo de la Ciudad de México generó gran revuelo en redes sociales. Durante el evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, varios líderes políticos, incluyendo a Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Manuel Velasco, parecieron ignorar a la mandataria al llegar al escenario. Sin embargo, según Manuel Velasco, este incidente fue más bien una distracción que un desaire intencional.

Cabe destacar que este incidente ocurrió durante el evento en la plancha del Zócalo, cuando Sheinbaum dio un discurso sobre las negociaciones con Estados Unidos en el tema de impuestos.

Manuel Velasco aclara que no se dio cuenta cuando llegó la presidenta al Zócalo

En una entrevista, Velasco explicó que el incidente no fue voluntario y que lamenta profundamente lo sucedido. Aseguró que buscó comunicarse con Sheinbaum a través de su secretaria para ofrecerle una disculpa personal. Según Velasco, en el momento del incidente, estaban saludando a otros políticos y no se percataron de la llegada de la presidenta. Aunque parte de la familia de Sheinbaum ya había llegado, ellos no se dieron cuenta hasta más tarde al ver el video del evento.

Estoy reunido con el Senador Adán Augusto López y con el Diputado Ricardo Monreal. Le ofrecemos una disculpa a nuestra Presidenta @Claudiashein, ya que en la emoción del evento de unidad en el Zócalo, no escuchamos cuando llegó y pasó junto a nosotros. — Manuel Velasco (@VelascoM_) March 10, 2025

“No fue voluntario por ninguno de nosotros. Evidentemente fue un tema que no debió de haber ocurrido. Y le reiteramos nuestras disculpas a la presidenta de México”, dijo.

Manuel Velasco habla sobre reforma contra el nepotismo

Finalmente, a pesar de haberse aprobado la reforma que prohíbe el nepotismo hasta el año 2030, Manuel Velasco reconoció la posibilidad de que Morena no postule a familiares de personas que hoy gobiernan en distintas entidades para la elección de 2027, y el verde deberá evaluar cuáles son sus candidatos más competitivos.

“En San Luis Potosí la senadora (Ruth González) ganó la elección y tiene un posicionamiento importante, pero existen también otros cuadros en San Luis Potosí que pudieran ser candidatos y pudieran ganar la elección. Tanto la elección de 2001 hasta la elección de 2024, ahí competimos solos y tuvimos buenos resultados. Y hay tiempo también para que se posicionen otras figuras importantes en San Luis Potosí que pudieran ser nuestros candidatos. Yo creo que hay que analizar muy bien la situación de ahí y podría haber otros perfiles que nos pudieran representar en San Luis Potosí que también tienen un liderazgo y en posición muy importante en el estado”, concluyó Velasco.