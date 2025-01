¿Qué es el Movimiento NOMO? Mujeres que optan por no ser madres

En las últimas décadas, ha surgido un movimiento creciente de mujeres que deciden no tener hijos, conocidas como “NOMO” (del inglés “no motherhood”). Este grupo desafía los roles tradicionales de género y enfrenta estigmas sociales y cada vez más mujeres se sienten libres de expresar su elección sin temor a ser juzgadas.

¿Qué es el movimiento NOMO?

El término “NOMO” se refiere a mujeres que optan por no ser madres, una decisión que va en contra de las expectativas sociales tradicionales. Estas mujeres argumentan que su felicidad y realización personal no dependen de la maternidad. El movimiento se ha extendido gracias a las redes sociales, donde mujeres como Danni Duncan y Marcela Muñoz comparten sus experiencias y validan la elección de vivir sin hijos.

Las razones por las que las mujeres eligen no tener hijos son diversas. Algunas priorizan su independencia financiera y personal, mientras que otras consideran el impacto ambiental o simplemente no sienten el deseo de ser madres. Además, el estigma de que no tener hijos conduce a la soledad o a problemas de salud ha sido desmentido por la ciencia.

A pesar del crecimiento del movimiento, las mujeres NOMO enfrentan críticas y estigmas. Muchas personas siguen creyendo que una mujer debe ser madre para realizarse, y aquellas que no cumplen con este rol son vistas como egoístas o incompletas. Sin embargo, las NOMO afirman que su felicidad proviene de tomar decisiones que les permiten enfocarse en sí mismas y en sus propios objetivos.

Es una elección de vida que choca con los roles tradicionales de la sociedad. Para muchos, la mujer debe procrear para realizarse y negarse a hacerlo las convierte en blanco de castigo social.

“Particularmente el decirle el que no se ha realizado como mujer, que es una persona egoísta, que que no tienen claridad en sus deseos de vida porque como mujer de acuerdo a los los roles de género, lo que se espera que cumpla no lo está realizando”, menciona Diana Paz, experta en psicología de la UNAM.