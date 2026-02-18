Lo denunciaron en 2025: Secretaría de Salud admite medicamentos caducos en el Hospital Infantil de México

La Secretaría de Salud reconoció la existencia de medicamentos e insumos caducos en el almacén del Hospital Infantil de México, luego de que el caso fuera denunciado desde julio de 2025.

La dependencia informó que la irregularidad fue detectada tras un inventario por el cierre del Ejercicio Fiscal 2024 y aseguró que no hubo desabasto ni afectaciones en el suministro, mientras el Órgano Interno de Control ya investiga posibles responsabilidades administrativas.

Sí hay medicinas caducadas en el Hospital Infantil de México

La Secretaría de Salud reconoció que se identificaron medicamentos e insumos con fecha de caducidad vencida en el almacén del Hospital Infantil de México Federico Gómez, como resultado del cierre del Ejercicio Fiscal 2024.

En una tarjeta informativa, la dependencia explicó que el hallazgo se dio tras un levantamiento físico y documental de inventarios realizado como parte de sus procedimientos ordinarios de control interno. Durante la revisión se detectaron insumos que permanecían en almacén con fecha vencida.

De acuerdo con la autoridad, los productos identificados corresponden principalmente a claves de muy baja demanda y lenta rotación, lo que presuntamente ocasionó que su periodo de vigencia concluyera sin haber sido utilizados oportunamente.

Azteca Noticias lo denunció desde julio de 2025 y hoy la @SSalud_mx lo reconoce: Sí hay medicamentos caducos en el Hospital Infantil de #México.



La dependencia reconoció que después de un inventario del cierre del Ejercicio Fiscal 2024, se identificaron medicamentos e insumos… pic.twitter.com/fyuNn2tNhW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 18, 2026

La Secretaría de Salud aseguró que en ningún momento se afectó el suministro a las farmacias institucionales ni se generó desabasto para la población usuaria.

Señaló que la atención médica y los tratamientos estuvieron garantizados en todo momento y que el abasto de medicamentos alcanzó 99.5 por ciento durante el último cuatrimestre.

Investigan caso de medicinas caducadas

Tras la detección, se dio vista inmediata al Órgano Interno de Control, autoridad competente para investigar y, en su caso, determinar responsabilidades administrativas.

Se integró el expediente correspondiente y se inició el procedimiento conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La crisis sanitaria que pone en riesgo a los niños